Lugares onde a bioluminescência cria espetáculo de brilho no mar

Moradores e turistas da vila de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, testemunharam um espetáculo luminoso no mar. Foi em março de 2025Por Flipar
As belas imagens, reproduzidas no Instagram Vida Caiçara por Leonardo Dantas, foram uma manifestação do fenômeno chamado bioluminescência.
No caso de Ubatuba, plânctons marinhos dinoflagelados foram os responsáveis pelo show de luzes. Trata-se de um processo químico que acontece em alguns seres vivos. Ele ocorre quando uma substância chamada luciferina entra em contato com oxigênio. Ele ocorre também em algas, peixes, moluscos, fungos e mosquitos, especialmente em ambientes marinhos.
Ao serem estimulados, esses organismos acabam por emitir luz própria fria e visível. Vaga-lumes, por exemplo, são espécies bem conhecidas pelos humanos que produzem luminescência por reações químicas também. Porém, neste caso a luz é produzida com finalidade reprodutiva e de autodefesa.
No fim de 2024, imagens similares de encher os olhos no litoral brasileiro viralizaram na internet. O “Mar Iluminado” foi nas praias do Sossego, Camboinhas e Itacoatiara, situadas na Região Oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro.
Assim como o observado nas praias brasileiras, o fenômeno da bioluminescência já foi registrado em outros locais pelo mundo. O Flipar mostra alguns a seguir!
Mosquito Bay – Localizada na ilha de Vieques, em Porto Rico, essa baía é famosa pela bioluminescência. O fenômeno é produzida pelo Pyrondium bahamense, organismo unicelular que brilha ao ser agitado.
Baía de Luminous Lagoon – Lagoa luminosa da Jamaica, no Caribe, é habitat de milhares de organismos que se iluminam quando tocados.
Ilha Vaadhoo – Ilha das Maldivas, no Oceano Índico, é conhecida pelo fenômeno bioluminescente causado por plânctons “Mar de Estrelas”.
Praia de Manasquan – Situada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, registra o fenômeno de maneira sazonal.
A Praia de Manasquan é classificada como o terceiro local em que o fenômeno ocorre com mais frequência, atrás apenas das observadas em localidades de Porto Rico e Hong Kong.
Koh Rong – Ilha do Camboja, no sudeste asiático, é plena de plânctons que emitem suas luminosidades à noite.
Baía Toyama – Entre os meses de março e maio, a localidade japonesa é cenário do espetáculo dos lulas-vaga-lumes, ou Hotaru ika, em japonês.
Essa espécie de lula aparece na costa japonesa durante a primavera, no período da desova, emitem uma fascinante luz azul que encanta os turistas.
Parque Nacional Gippsland Lakes – Situado em Vitória, na Austrália, o lago é iluminado por dinoflagelados, oferecendo uma visão deslumbrante.
Laguna Grande, Fajardo – Na costa de Porto Rico, é mais um destino do protetorado americano que registra o fenômeno natural.
Praia de Jervis Bay – Localizada na Austrália, é uma localidade paradisíaca que também verifica o fenômeno natural da bioluminescência.
Ilha de Holbox – Pequeno território do estado de Quintana Roo, no México, que é palco de manifestações luminescentes em determinados períodos do ano.
Mission Bay – Em San Diego, na Califórnia (EUA), essa baía registra com frequência o espetáculo da bioluminescência pela presença de plâncton capaz dessa reação.
Krabi – Na costa sul da Tailândia, a província tem uma ilha onde a bioluminescência por plânctons é apreciada com frequência.