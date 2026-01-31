Galeria

‘Ilha oculta’ no Brasil pode ser uma das maiores do planeta

No Brasil, existe uma “ilha secreta” que pode ser uma das maiores do mundo, apesar de ser pouco conhecida pela maioria dos brasileiros.

A região conhecida como Guiana ou Ilha das Guianas é uma área continental no nordeste da América do Sul, banhada pelo Oceano Atlântico.

Partes do norte do Brasil e da Venezuela também são incluídas na região geográfica das Guianas.

Diferentemente das ilhas tradicionais, a Ilha das Guianas é do tipo fluvio-marinha, ou seja, cercada por uma combinação de águas oceânicas (Oceano Atlântico) e fluviais (rios Orinoco, Negro, Cassiquiare e Amazonas), que delimitam seus contornos.

Com mais de 1,6 milhão de km², essa ilha de proporções continentais é maior que a Inglaterra e até mesmo que Madagascar.

No Brasil, a ilha engloba todo o estado do Amapá, quase todo o estado de Roraima e parte significativa do Amazonas, incluindo cidades como Macapá, Boa Vista e Manaus.

Fora do Brasil, abrange a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa e parte do leste da Venezuela.

A Ilha das Guianas é uma das regiões de maior biodiversidade do planeta e abriga uma parte expressiva da floresta amazônica, com inúmeras espécies de plantas e animais, muitas ainda não catalogadas.

Os rios que a cercam e atravessam, como o Amazonas e o Orinoco, são vitais para o ciclo hidrológico da região, influenciando até mesmo os regimes de chuva em outras partes do continente.

A região ainda enfrenta desafios relacionados ao desenvolvimento econômico, à exploração de recursos naturais e à preservação de suas culturas e ecossistemas.

Historicamente, o termo “Guianas” refere-se a um território dividido entre três países atuais: Guiana (antiga Guiana Britânica), Suriname (antiga Guiana Holandesa) e a Guiana Francesa (um departamento ultramarino da França).

No passado, a região foi alvo de disputas coloniais entre potências europeias, como Reino Unido, França, Países Baixos, Espanha e Portugal, especialmente a partir do século 17.

Apesar de sua importância ambiental, cultural e estratégica, a Ilha das Guianas permanece amplamente desconhecida e negligenciada.

A falta de reconhecimento oficial e de visibilidade nos livros didáticos e políticas públicas contribui para sua invisibilidade e abandono.

Especialistas defendem a valorização da Ilha das Guianas como passo essencial para promover — e preservar — sua riqueza natural e cultural.

Alguns projetos como a Rota Ilha das Guianas buscam integrar economicamente a região, mas avanços ainda são considerados lentos.

Por isso, reconhecer a ilha como um patrimônio estratégico é essencial para sua preservação e desenvolvimento, garantindo a proteção de seus ecossistemas e culturas tradicionais.

