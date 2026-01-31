Etiquetas têm símbolos importantes para a conservação das roupas; saiba identificar

Muitas pessoas arrancam as etiquetas das roupas e não consideram que os seus símbolos ajudam a manter a qualidade do vestuário com o tempo e a não estragar uma peça no momento de lavagem ou passá-la.Por Flipar
O significado das etiquetas representam quatro símbolos diferentes: de lavagem, de lavagem a seco, de secagem e de passadoria, que visam orientar o consumidor no cuidado com sua roupa.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 31, determina que os produtos ou serviços devem ser comercializados apresentando “informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados”.
Por sua vez, a portaria 296 do Inmetro, publicada em 12/06/2019, regulamenta a forma como essas informações devem constar nos produtos têxteis e de vestuário. No Brasil, por lei, as roupas precisam ter etiquetas com as informações de razão social e CNPJ do responsável pela peça.
Além disso, deve conter o país de origem de fabricação, tamanho, composição têxtil e cuidados para conservação do produto. Essas informações são importantes para rastreabilidade, informação ao consumidor, dentre outras.
O símbolo que representa os processos de lavagem é o balde, que mostra que a vestimenta pode ser usada em uma máquina de lavar sem o risco de qualquer avaria no produto.
Quando um x aparece sobreposto ao baldo, significa que a roupa sÃ³ pode ser lavada a seco, como as de couro, por exemplo.
Os pontinhos dentro do balde indicam a temperatura recomendada da água (em alguns casos, é comum no lugar do pontinho já estar indicado a temperatura ideal, como 30° C ou 60° C, por exemplo.
Muitas roupas com tecidos mais finos e delicados não podem ser lavadas na máquina. As etiquetas das roupas apresentam o símbolo do balde com a mãozinha (lavar somente a mão).
Outras não podem ser torcidas para não danificar o produto, tendo como símbolo o pano torcido com um “X” sobreposto (não torcer).
Existem também três símbolos que se referem à lavagem à seco. Todos eles são compostos por um círculo. Caso este círculo possua um “X”, a indicação é não lavar a roupa a seco.
Agora, caso alguma outra letra apareça dentro do círculo, a roupa deve ser lavada a seco, mas com a utilização de algum produto específico.
A letra “A” indica que a lavagem pode ser à base de qualquer tipo de solvente; a letra “F” significa o uso de hidrocarboneto; e o “P” indica o uso de percloretileno.
Os símbolos de secagem são tão importantes para nos ajudar a manter a qualidade das peças quanto os de lavagem. Eles, portanto, são representados por um quadrado.
O quadrado com um círculo dentro indica que a peça pode ser seca na secadora, enquanto o “X” indica que não pode.
É comum também as peças apresentarem somente um quadrado ou um quadrado com um semicírculo na parte superior – isso indica que a peça pode ser seca em processo natural e pendurada no varal.
Quando o quadrado apresenta três linhas na vertical, significa que a roupa deve ser seca no cabide, ou seja, não pode ser torcida e nem pendurada diretamente no varal.
Já uma linha na horizontal significa que a roupa deve ser seca na horizontal, de preferência apoiada em uma superfície plana (nesse caso, você pode ir trocando a peça de lado para otimizar o processo).
Por fim, duas linhas diagonais no canto do quadrado indicam que a roupa deve ser seca à sombra.
O processo de passar as roupas também é indicado de uma forma muito simples – e bem parecida com o processo de lavagem. O símbolo que o representa é o ferro de passar roupas.
Quando o símbolo é composto inteiramente pelo ferro, indica que é possível passar a roupa a qualquer temperatura. Por outro lado, quando um “X” o sobrepõe, indica que não se deve passar.
Algumas roupas podem ser passadas apenas em temperaturas específicas. E da mesma forma que os símbolos de lavagem, as bolinhas ou o próprio número da temperatura indica a especificidade.
Já as roupas que não podem ser passadas por ferros que utilizam vapor, apresentam na etiqueta o símbolo do ferro, com duas linhas diagonais opostas e um “X” as sobrepondo.
Os símbolos das etiquetas mantêm um certo padrão, porém não são universais. Por isso, eles podem variar em alguns detalhes dependendo de quem os elaborou. Todas as apresentadas aqui são as mais convencionais.