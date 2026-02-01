O que você come pode inflamar seu corpo: entenda

A inflamação é uma resposta natural do organismo, mas quando se torna frequente pode prejudicar a saúde. A alimentação exerce papel central nesse processo, podendo tanto ajudar no equilíbrio quanto estimular inflamações silenciosas.Por Flipar
O consumo regular de certos alimentos favorece desequilíbrios metabólicos, irritações intestinais e sobrecarga do sistema imunológico. A frequência, a quantidade e a qualidade do que se consome fazem toda a diferença.
Alimentos ultraprocessados
Podem causar inflamação em qualquer pessoa porque concentram excesso de sódio, gorduras de baixa qualidade e aditivos químicos. Esses componentes afetam o intestino e estimulam respostas inflamatórias contínuas.
Açúcar refinado e doces industrializados
Elevam rapidamente a glicose no sangue, provocando picos de insulina. Esse processo repetido favorece inflamação crônica e está ligado a doenças metabólicas.
Frituras
O preparo em altas temperaturas altera a estrutura das gorduras e gera compostos inflamatórios. O consumo frequente pode impactar a digestão e a saúde cardiovascular.
Embutidos e carnes processadas
Contêm conservantes, nitratos e grandes quantidades de sódio. Esses elementos estão associados a inflamações sistêmicas quando ingeridos com regularidade.
Nuggets industrializados, por exemplo, estão entre os alimentos que mais enganam. São ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. O consumo frequente pode favorecer inflamações silenciosas, sobrecarregar o intestino e aumentar o risco de problemas metabólicos.
Bebidas alcoólicas
Irritam o trato digestivo e sobrecarregam o fígado. Mesmo em pessoas saudáveis, o consumo frequente favorece processos inflamatórios no organismo.
Alguns alimentos, porém, não são inflamatórios para todos. Eles podem causar inflamação apenas em pessoas com intolerância, alergia ou sensibilidade específica, variando de acordo com o organismo de cada um.
Leite e derivados
Podem causar inflamação em pessoas com intolerância à lactose ou sensibilidade às proteínas do leite. Nesses casos, provocam inchaço, desconforto intestinal e irritação.
Glúten
Em pessoas sensíveis, pode desencadear inflamação intestinal e sintomas sistêmicos. Para quem não tem essa condição, costuma ser bem tolerado.
Ovos
Podem provocar inflamação apenas em indivíduos alérgicos ou sensíveis, especialmente à clara, causando reações digestivas ou na pele.
Soja
Pode ser inflamatória para pessoas sensíveis às suas proteínas ou quando consumida em versões muito processadas, mas não afeta todos os organismos.
Alimentos fermentáveis, como cebola e feijão
Podem gerar inflamação e desconforto intestinal em pessoas com intestino sensível, embora sejam saudáveis para a maioria da população.
Para quem tem intolerância a temperos, o feijão deve ser deixado de molho por 8 a 12 horas, com descarte da água antes do cozimento.
Cozinhe bem os grãos em água nova, usando apenas sal no final e folha de louro, que ajuda na digestão, evitando alho, cebola e temperos prontos.