Gestos brasileiros que podem ser mal interpretados por estrangeiros

Os gestos são comuns no dia a dia, com as mãos ou com os braços. Mas as diferenças culturais fazem com que sinais comuns em alguns países sejam mal interpretados em outros.Por Flipar
Veja gestos e sinais comuns no Brasil que devem ser evitados em alguns países.
Joinha – Fazer sinal de positivo com o polegar significa que está tudo bem ou que você gostou de algo.
Mas…No Irã e no Iraque, o joinha pode ser ofensivo da mesma forma que o dedo do meio no Brasil
Paz e Amor – O sinal com os dois dedos (indicador e médio) representa que você deseja tudo de bom para a pessoa. E também significa o V da vitória
Mas…Na Austrália e na Nova Zelândia, é preciso cuidar para que a palma da mão esteja virada para fora. Se a palma estiver virada pra dentro, é sinal que indica disposição para briga.
Dedo mindinho para o alto – É comum o dedo levantar quando a pessoa está tomando café numa xícara, por exemplo. Para alguns, é sinal de refino e etiqueta.
Mas…em muitos lugares isso é considerado falta de educação. E o pior: na China, significa que a bebida é ruim, de baixa qualidade.
Sinal de OK – Quando a pessoa junta o polegar e o indicador, deixando os outros dedos para cima. Significa que está combinado, que está aprovado.
Mas…nos EUA, este gesto está associado ao “poder branco” de líderes supremacistas e racistas no país porque os 3 dedos foram uma espécie de W de White (branco) e a forma dos dedos também indica um P de Power (poder).
E na França esse mesmo gesto significa que a coisa não tem valor, pois os dedos formam um zero.
Fazer figa – Significa que você torce muito por algo e deseja que aconteça. Também é interpretado como um gesto de proteção.
Mas…na Turquia e na Itália, a figa é um gesto considerado obsceno.
E na Rússia, é um gesto que significa negar algo a alguém ou rir porque a pessoa não conseguiu o que queria.
Aperto de mãos – Muito comum em várias partes do mundo, como símbolo de cordialidade ou disposição para acordo.
Mas… No Japão não se usa aperto de mãos. O cumprimento chamado Ojigi é feito se curvando diante da outra pessoa. Quanto mais se curvar, mais respeito tem pelo outro.
Já nas Ilhas Fiji, é o contrário. O aperto de mãos tem que ser longo. Se a pessoa tirar logo a mão, é considerada deselegante.
E na Rússia não se deve apertar a mão de alguém na porta. É considerado gesto de azar.
Cruzar os braços – Gesto normal que não tem nenhum significado especial na maioria dos lugares.
Mas…Na Finlândia, isso é interpretado como sinal de arrogância e desrespeito. Pode até ser visto como disposição para briga. Vai encarar?
Olhar o relógio – Significa simplesmente que você precisa saber da hora.
Mas…no Oriente Médio isso é interpretado como pressa para encerrar uma conversa, o que indica atitude rude e falta de educação.
E então? Na próxima viagem, se liga nos gestos! Até!