O impacto do WhatsApp em serviços que antes eram indispensáveis

A criação do Whatsapp provocou uma modernização na forma de comunicação, deixando para trás uma série de recursos que faziam sucesso. Isso porque, com a presença do aplicativo, a interação das pessoas ficou mais rápida, ampla e dinâmica.Por Flipar
O maior hábito que se perdeu, sem dúvidas, foi o de mandar SMS, que também era conhecido como torpedo. A sigla vem do inglês e significa Short Message Service (Serviço de Mensagens Curtas, em português).
Não precisava ter Internet para enviar o SMS, mas era necessário estar em dia com a conta de telefone. O SMS costuma custar alguns poucos centavos, mas cada um tinha o limite de 160 caracteres.
O WhatsApp não é pago, mas também é preciso ter Internet para enviar. Esta, sim, pode ser paga. Mas há muita gente que usa o Wi-Fi de locais como shoppings para poder enviar algumas mensagens.
O WhatsApp também não tem limite de mensagens, o que é uma clara vantagem. Além disso, com o WhatsApp, você tem certeza de que, no mínimo, a mensagem chegou.
Em alguns casos (depende de receptor), você também tem certeza de que a pessoa recebeu a mensagem. No antigo SMS, muitas vezes, a mensagem se “perdia no ar”.
O WhatsApp é instântaneo. Dessa forma, as pessoas ficam conversando por horas através do aplicativo, através do Wi-Fi ou do pacote de Internet, um gasto que elas já teriam.
Além de tudo, o “zap” é um aplicativo leve e rápido de baixar, demorando poucos segundos ou minutos. Outra facilidade do app em relação ao SMS (que não é um app), é que você pode enviar vídeos, fotos, reportagens, entre outros.
O WhatsApp é um aplicativo que foi lançado em janeiro de 2009, mas “explodiu” em 2013. Aos poucos, foram sendo lançadas atualizações, com novidades. Já a opção de mandar áudio sempre existiu.
Assim, o ato de telefonar tem se perdido. Mas quando as pessoas querem fazer isso, podem usar o próprio WhatsApp, que possibilita ligações, usando apenas a Internet. O WhatsApp também permite ligações em grupos.
Além do SMS e do telefonema tradicional, o WhatsApp também faz as reuniões presenciais diminuírem. Isso porque há os grupos de trabalho, além das citadas ligações em grupos. Ambas permitem apresentações de slides, por exemplo.
Dessa forma, o uso do telefone fixo também diminuiu. Vale destacar que até empresas têm aberto mão do aparelho e hoje atendem pelo WhatsApp. Cardápios e tabela de preços, por exemplo, podem ser enviados pelo aplicativo, que também tem tirado o espaço dos e-mails.
Um quinto tópico está no convite de aniversário. Além da confecção em papel e dos gastos com correio, gastava-se muito tempo para entregar. Agora, é tudo através do WhatsApp, bem como convites para casamento ou apenas uma noitada.
Assim, com os grupos do WhatsApp, está muito mais fácil organizar qualquer coisa, desde questões profissionais até viagens com amigos, ida a um evento esportivo ou um simples churrasco de fim de semana.
Hoje em dia, o WhatsApp manda documentos para outras pessoas e até para o próprio usuário como comprovantes de pagamentos, pix realizados e boletos. Assim, as pastas estão caindo em desuso.
O WhatsApp também pode ser usado através do computador. Isso facilita demais a vida de quem precisa do aplicativo para se comunicar com os colegas do trabalho. Assim, você pode deixar o celular carregando e olhando o aplicativo sem se distrair.
Outra coisa que cai em desuso é a campainha, afinal, quando as pessoas chegam a um local, enviam um WhatsApp. Muitas vezes, enviam até antes para não ficarem na rua, expostas, esperando. O aplicativo,aliás, também possibilita que um saiba a exata localização do outro, mas com consentimento.
O WhatsApp “matou” o MSN Messenger. Este existiu de 1999 a 2013 e era um programa de mensagens instantâneas. Ele ficou obsoleto por não poder ser usado através dos celulares.
Assim, o WhatsApp é uma grande forma de flertar, substituindo o Facebook Messenger, que ainda existe, mas caiu em desuso com o “boom do zap”. Hoje, estima-se que mais de dois bilhões de pessoas usam o WhatsApp em todo o mundo.
O sucesso do WhatsApp o fez ser vendido em 2014 por cerca de 22 bilhões de dólares para o Facebook. Na época, custava cerca de 70 bilhões de reais.