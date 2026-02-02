Romulo Estrela revela vida em mansão de luxo e com sustentabilidade

O ator Romulo Estrela, atualmente no ar como um dos protagonistas de “Três Graças”, novela das 21h da TV Globo, abriu as portas de sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e mostrou como transformou o espaço em um refúgio de bem-estar e sustentabilidade.Por Flipar
Em entrevista à revista Caras, Romulo contou que a ideia de reformar a residência surgiu durante o período da pandemia, quando ele e a esposa, Nilma Quariguasi, sentiram a necessidade de viver em um ambiente mais integrado à natureza.
O imóvel ganhou um sistema completo de energia solar, que abastece toda a casa, além de painéis específicos para o aquecimento da água.
A preocupação com o reaproveitamento de materiais também guiou o projeto: madeira, pisos e estruturas metálicas foram restaurados e reutilizados nos novos ambientes, unindo estilo e consciência ecológica.
Os espaços externos se tornaram protagonistas. Grandes portas de vidro permitem a entrada abundante de luz natural e conectam sala, cozinha e área de lazer ao jardim que cerca a propriedade. A piscina com deque de madeira é um dos locais preferidos da família, ideal para relaxar e aproveitar os dias ensolarados.
“O mais importante é viver bem, com leveza e respeito ao planeta”, resumiu o artista na entrevista.
Nascido em São Luís, capital do Maranhão, em 5 de março de 1984, Romulo Aranha já tem uma carreira sólida na televisão brasileira.
Sua estreia na TV aconteceu em 2004, com uma breve aparição na novela “Da Cor do Pecado”, da Rede Globo.
No ano seguinte, ele conquistou seu primeiro papel fixo em “Essas Mulheres”, da RecordTV, interpretando o jornalista Romualdo, personagem engajado na defesa de ideais de justiça e igualdade em pleno período imperial.
Nos anos seguintes, Romulo participou de produções como “Cobras e Lagartos”, “Duas Caras”, “Malhação” e “Por Toda Minha Vida”.
Em 2008, firmou contrato com a RecordTV e viveu o mutante Draco em “Caminhos do Coração” e “Os Mutantes”, ganhando destaque como um dos antagonistas mais marcantes da trama. Na última parte da trilogia, “Promessas de Amor”, de 2009, seu personagem passou por uma transformação que o tornou co-protagonista da história.
A partir de 2012, Romulo mergulhou em novos desafios. Interpretou Adriel na minissérie “Rei Davi” e, em seguida, o fotógrafo André em “Balacobaco”. No ano seguinte, migrou novamente para a Globo, onde atuou em “Além do Horizonte”, no papel do advogado Álvaro.
O reconhecimento de público e crítica viria com “Além do Tempo”, de 2015, em que interpretou o médico Roberto. O sucesso consolidou seu nome e lhe garantiu um contrato fixo com a emissora.
Desde então, Romulo passou a figurar em produções de grande destaque. Viveu o vilão Gaspar em “Liberdade, Liberdade” (2016) e o divertido Chalaça, melhor amigo de Dom Pedro, em “Novo Mundo” (2017).
Em 2018, assumiu o protagonismo de “Deus Salve o Rei”, inicialmente escalado para outro papel, mas promovido ao centro da trama após a saída de Renato Góes. A atuação como o príncipe Afonso marcou sua consagração como galã e protagonista.
O sucesso se repetiu em “Bom Sucesso” (2019), trama em que deu vida a Marcos, par romântico da personagem de Grazi Massafera.
Depois, viveu o investigador Cristiano em “Verdades Secretas II” (2021), personagem envolvido em tramas de mistério e desejo, e foi aos palcos com o espetáculo “O Alienista”, interpretando o icônico Simão Bacamarte da obra literária de Machado de Assis
Em 2022, Romulo foi escalado para o papel de Oto, um dos protagonistas de “Travessia”, novela de Glória Perez.
No mesmo período, foi anunciado como protagonista do longa “Por um Fio”, adaptação do livro de Drauzio Varella, na qual interpreta o próprio médico e escritor, em um papel que exigiu intensa preparação e caracterização.
Em 2025, Romulo assumiu o papel principal da novela “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, no horário nobre da Globo. Ele interpreta Paulinho Reiz, um policial honesto que se envolve com a mulher por trás do crime que investiga, personagem de Sophie Charlotte.
Na vida pessoal, Romulo mantém um relacionamento de longa data com a empresária Nilma Quariguasi, com quem começou a namorar em 2008. O casal oficializou a união em 2017 e tem um filho, Theo, nascido em maio de 2016.