Grammy 2026: conheça a arena de Los Angeles que sediou a premiação

Bruce Springsteen e U2 foram outras atrações marcantes na história da arena situada na Califórnia. O palco também foi cenário de momentos icônicos do pop. Beyoncé protagonizou apresentações memoráveis em diferentes turnês, especialmente durante a “I Am… World Tour” e a “Mrs. Carter Show World Tour”Taylor Swift lotou a arena em 2015 com a 1989 World Tour, em noites que entraram para a memória dos fãs. Madonna, os Rolling Stones e Paul McCartney também estão entre os nomes que deixaram sua marca no local.