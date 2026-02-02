Carl Sagan: gênio que ajudou a decifrar o universo

Carl Sagan não se limitou ao ofício de cientista — ele foi um poeta do universo. Com mais de 600 artigos científicos e 20 livros publicados, transformou a astronomia em narrativa acessível. Sua série “Cosmos” alcançou meio bilhão de pessoas, inspirando gerações a olharem para o céu com perguntas e paixão.

Por Flipar