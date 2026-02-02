Fenômeno! Animação ‘Guerreiras do K-Pop’ faz história ao vencer Grammy

A animação da Netflix “Guerreiras do K-Pop” fez história no 68º Grammy Awards ao conquistar o prêmio de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual.Por Flipar
A vitória marca o primeiro gramofone dourado da história do K-Pop, gênero que até então nunca havia sido premiado pela Academia. Ao todo, a produção recebeu quatro indicações, incluindo a prestigiada categoria de Música do Ano.
Se também vencer o Oscar, a animação igualaria um feito de “Aladdin”, de 1992. A Netflix já confirmou uma continuação do filme, com produção prevista para 2029.
“Guerreiras do K-Pop”, aliás, figurou entre os principais vencedores do Globo de Ouro 2026 ao conquistar os prêmios de Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, com “Golden”. A cerimônia ocorreu em janeiro, em Los Angeles.
A produção da Sony/Netflix competia com as animações, como “Arco”, “Elio”, “A Pequena Amélie” e “Zootopia 2”. Já a canção vencedora superou faixas de filmes como “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Wicked: For Good”, “Pecadores” e “Train Dreams”.
Desde a estreia na Netflix, em junho, “Guerreiras do K-Pop” alcançou status de fenômeno global. Em apenas duas semanas, o filme ultrapassou 33 milhões de visualizações, virou top 10 em 93 países e chegou à 2ª posição no ranking mundial da plataforma.
Posteriormente, a animação superou a marca de 500 milhões de visualizações, tornando-se o filme mais assistido da história do serviço.
Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, “Guerreiras do K-Pop” acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo Huntr/X, que conciliam a rotina de idols com a missão secreta de proteger o mundo de forças sobrenaturais.
As vozes cantadas das protagonistas ficam a cargo de EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, responsáveis pelas interpretações musicais de Rumi, Mira e Zoey. Já os diálogos das personagens são dublados por Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo.
A música ocupa papel central na narrativa e foi integrada de forma direta à história. Esse resultado decorre da colaboração com produtores reconhecidos do K-pop, como Teddy Park e Lindgren, garantindo autenticidade sonora e amplo alcance internacional.
A banda fictícia Huntr/X passou a dominar também as paradas musicais, superando inclusive grupos consagrados do K-pop. A trilha sonora de “K-Pop Demon Hunters” chegou a colocar oito músicas simultaneamente na Billboard Hot 100.
“Golden” se tornou a principal canção do projeto e concentrou indicações e vitórias ao longo da temporada de premiações nos Estados Unidos.
Maggie Kang afirmou que o maior desafio foi criar músicas que funcionassem tanto dentro da narrativa do filme quanto como faixas pop independentes, com potencial comercial. Segundo a diretora, a trilha precisava sustentar o conceito da história e, ao mesmo tempo, dialogar com o mercado musical.
Ela revelou ainda que cerca de oito versões de “Golden” foram gravadas até a definição final. A versão definitiva foi reconhecida por Kang ainda na base instrumental.
Durante as gravações, EJAE recebeu o incentivo para alcançar o registro vocal mais alto possível, algo que a cantora descreveu como extremo, por exigir um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo.
Apesar disso, o sucesso do filme e da música, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, levou EJAE a interpretar “Golden” ao vivo em diversas ocasiões, incluindo o programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.