Esporte

Repórter da Band nega convite da Globo e decisão chama a atenção na web

Segundo a Folha de S. Paulo, a Globo busca fortalecer seu elenco para os próximos grandes eventos esportivos e enxergou em Alinne um nome estratégico para esse plano.

Por Flipar
Divulgação

A profissional agradeceu o convite, mas concluiu que, neste estágio da carreira, seguir na Band representa mais oportunidades de crescimento e maior exposição.

Reproduc?a?o @alinnefanelli

O convite da Globo exigiria uma transição imediata para a função de comentarista.

Reproduc?a?o @alinnefanelli

A jornalista mantém presença ativa no Instagram, onde compartilha bastidores e momentos pessoais. Ela tem mais de 70 mil seguidores.

Reproduc?a?o @alinnefanelli

Veja Mais