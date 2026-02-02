Bad Bunny fatura maior prêmio do Grammy e faz discurso inflamado: ‘Não somos animais’

O cantor porto-riquenho Bad Bunny não para de fazer história. Dessa vez, ele venceu o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos”, tornando-se o 1º artista a conquistar a principal categoria com um disco totalmente em espanhol.

Por Flipar