Veja como evitar bactérias em alimentos: uma grande ameaça na cozinha

Um dos maiores perigos nas cozinhas são as bactérias que proliferam em alimentos mal conservados ou fora da validade. Elas deixam 600 milhões de pessoas doentes e 420 mil mortas a cada ano.Por Flipar
A Universidade de São Paulo fez uma análise sobre os principais hábitos dos brasileiros tanto na hora de armazenar os alimentos como no momento de fazer o preparo da comida. Em ambos os casos, certas condutas podem comprometer a segurança na h
alimentação.
ERRO 1 – Usar os mesmos utensílios para ingredientes crus e cozidos. É comum que as pessoas tenham na cozinha uma peça que é utilizada tanto para a manipulação de alimentos crus como para produtos que já passaram pelo fogo.
CORRETO: A tábua de carne, as colheres, os objetos de uso no preparo da refeição devem estar limpos quando forem tocar em comida cozida pronta para o consumo. Assim, se a pessoa usa o utensílio também para manipular o alimento cru, pode transferir alguma bactéria para o que está cozido, pronto para o consumo.
ERRO 2 – Lavar o frango na pia: quando a pessoa lava o frango, gotas de água podem respingar no pano de prato, em utensílios usados para o preparo das refeições ou, ainda, nos próprios alimentos que serão consumidos. Essas gotas podem carregar bactérias, causando o risco de contaminação da refeição.
CORRETO: Não lave o frango antes de usar os temperos selecionados nem antes de levá-lo diretamente ao fogão. Se fizer absoluta questão de lavar, trate de afastar tudo que estiver nas proximidades. Depois, limpe bem a pia para ter certeza de que não ficaram respingos com micro-organismos da carne que possam causar contaminação da comida.
ERRO 3 – Esperar a comida esfriar para colocar na geladeira. Durante o período de espera, enquanto o alimento está fora da refrigeração, é possível que bactérias se desenvolvam no produto e se tornem uma ameaça ao consumidor.
CORRETO: Colocar a comida ainda morna na geladeira. Antigamente havia uma preocupação com o risco de causar defeito no eletrodoméstico ao botar um produto ou uma embalagem quente, em contraste com a temperatura baixa do refrigerador. Mas esse receio está ultrapassado. Geladeiras modernas aceitam bem os alimentos mornos.
ERRO 4 – Arrumar os alimentos na geladeira de forma aleatória. Muita gente vai colocando os produtos dentro do refrigerador sem seguir alguns critérios que foram criados, na fabricação, justamente para prolongar a durabilidade dos alimentos. Dessa forma, as prateleiras e a porta são projetadas para certos produtos e acabam recebendo outros.
CORRETO: Verificar quais são as orientações para a colocação dos alimentos na geladeira. Em geral, o planejamento deve ser o seguinte: na prateleira mais alta, ficam o leite e seus derivados; na segunda prateleira, as sobras de refeições; na terceira, os alimentos que estão em processo de descongelamento.
Seguindo as orientações de fabricação, os legumes, as frutas e as verduras devem ficar sempre dentro da gaveta. Já a porta deve receber as garrafas de bebidas, potes de geleias, embalagens que contenham temperos e as conservas.
ERRO 5 – Manter alimentos além do tempo limite na geladeira. Muitas pessoas não se preocupam com o período em que os produtos podem permanecer refrigerados sem risco de contaminação. Existem itens que, após abertos, duram pouco. Geralmente, há avisos nos próprios rótulos.
CORRETO: É necessário observar o tempo de conservação de alimentos que podem causar intoxicação alimentar se não forem mantidos da forma correta. Peixes, carnes e frios, por exemplo, costumam ser conservados por até 3 dias; as sobras de comidas devem permanecer por 1 ou 2 dias; frutas, legumes e verduras, entre 3 e 7 dias; e os molhos podem durar na geladeira por mais tempo: de 20 a 30 dias.
ERRO 6 – Guardar carnes de forma errada na geladeira. Bandejas de isopor com os pedaços de carne, por exemplo, não são recomendáveis. No entanto, esse tipo de embalagem é bastante comum tanto nos mercados de grande porte como em pequenos armazéns. É comum escolher a carne que já está pesada e etiquetada em embalagens de isopor.
CORRETO: Assim que chegar do mercado em casa, o certo é retirar a carne ou outro produto da bandeja de isopor e transferir para potes plásticos adequados para a conservação de alimentos. Isso é uma boa medida de proteção. Carnes que só serão preparadas após 3 dias não devem ficar na parte comum da geladeira, mas sim dentro do congelador.
CORRETO: Os alimentos que são consumidos crus devem ser mergulhados numa solução de hipoclorito de sódio com água por 15 minutos. Para preparar a solução correta, é preciso usar uma colher de sopa de hipoclorito para cada litro de água.
ERRO 8 – Não cozinhar de forma suficiente as carnes ou ovos. É comum que, na pressa com a correria da rotina diária, a pessoa acabe tentando acelerar o preparo dos alimentos e deixe as carnes por pouco tempo no fogo. Ou, da mesma forma, retirar os ovos da fervura antes mesmo que eles estejam duros.
CORRETO: É preciso que os alimentos, para não correrem risco de contaminação, alcancem uma temperatura mínima de 70 graus Celsius em seu núcleo. Na dúvida sobre como fazer essa medição, a pessoa que estiver “pilotando” o fogão pode usar um termômetro de cozinha, utensílio bastante útil para expor a real temperatura dos cozimentos.
ERRO 9: Descongelar alimentos na temperatura ambiente. É comum que, ao retirar, por exemplo, o filé de frango do congelador, a pessoa deixe na pia, aguardando por bastante tempo até que o calor provoque o descongelamento. No entanto, a liberação de água cria justamente um ambiente propício para as bactérias.
CORRETO: Descongelar na geladeira. Em vez de retirar do congelador e deixar na pia, o melhor é colocar a carne num recipiente nas prateleiras comuns do refrigerador. Se houver pressa, pode descongelar no micro-ondas.
ERRO 10 – Não lavar as mãos antes de manipular os alimentos. A necessidade de cuidados com a limpeza das mãos remonta ao século XIX, quando se percebeu o óbvio: que as mãos, por tocarem diferentes superfícies, são instrumentos de transmissão de doenças quando não higienizadas de forma adequada. Mas ainda hoje muitas pessoas negligenciam a lavagem das mãos.
CORRETO: Sempre lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Isso pode ser feito simplesmente com água e sabão. Um procedimento básico, mas que tem a eficácia necessária para evitar contaminação. Se a pessoa não tiver uma pia disponível, pode limpar as mãos com álcool em gel – uma prática que acabou sendo difundida durante a pandemia da Covid-19.
E aqui vai um importante lembrete, que faz toda a diferença. É recomendável limpar a geladeira, pelo menos, uma vez por mês. Assim, eliminam-se restos que servem de alimento para micro-organismos. As manchas deixadas na geladeira ficam por mais tempo do que seria aceitável para os próprios alimentos que as causaram. Ou seja, elas podem ter bactérias que invadem a comida armazenada de forma correta, pondo tudo a perder. As peças removíveis podem ser lavadas com detergente neutro.