Galeria

Pesquisadores descobrem novo ‘fungo zumbi’ em reserva florestal do Rio de Janeiro

Uma equipe de pesquisadores liderada por um brasileiro identificou uma nova espécie de “fungo zumbi” em uma reserva florestal de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Vitorperrut555

A descoberta foi tão relevante que figurou na lista das dez descrições de plantas e fungos mais importantes de 2025, elaborada pelo prestigiado Jardim Botânico de Londres (Kew Gardens).

Wikimedia Commons/Diliff

A principal característica do fundo é infectar aranhas de alçapão, artrópodes que vivem enterrados e constroem armadilhas no solo da floresta.

Hector M. O. Gonzalez-Filho, Sylvia M. Lucas, Felipe dos S. Paula, Rafael P. Indicatti, and Antonio D. Brescovit

Vale ressaltar que o P. atlanticum é diferente do famoso gênero Ophiocordyceps — que inspirou a franquia “The Last of Us” ao controlar o sistema nervoso de insetos para levá-los a locais altos.

Denis Zabin/iNaturalist

Além disso, de acordo com os pesquisadores, o novo fungo não oferece risco para seres humanos ou outras espécies.

Reprodução @joaofungo

O estudo também chamou a atenção para o fato de que apenas cerca de 10% dos fungos do planeta foram descritos até hoje.

Kutub Uddin

O trabalho destaca o enorme potencial desses organismos para aplicações médicas e ambientais, já que podem produzir substâncias antibióticas valiosas.

dmarr515/Pixabay

Segundo os pesquisadores, avanços tecnológicos e o interesse popular despertado pela ficção ajudam a impulsionar novas pesquisas sobre esse grupo ainda pouco conhecido da biodiversidade.

Reprodução @joaofungo

Veja Mais