Atores que viveram o Diabo no cinema

O Diabo já foi retratado de diversas maneiras no cinema, desde figuras clássicas e horripilantes até interpretações cômicas e caricatas. Relembre algumas!Por Flipar
Harvey Keitel em “Um Diabo Diferente” (2000): Nessa comédia, Keitel faz um Diabo bem mais cômico e extravagante do que qualquer outro dessa lista.
Gabriel Byrne em “Fim dos Dias” (1999): Ao interpretar um homem possuído por Satanás, Byrne enfrenta Arnold Schwarzenegger em uma luta apocalíptica entre o bem e o mal.
A atuação de Byrne foi um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso do filme, que foi muito mal nas críticas especializadas.
Peter Stormare em “Constantine” (2005): No filme, que é baseado em uma história em quadrinhos, Stormare entrega uma interpretação memorável e intimidadora como Lúcifer, ainda que seja uma participação pequena.
Dave Grohl em “Tenacious D – Uma Dupla Infernal” (2006): Conhecido principalmente como o vocalista e guitarrista do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana, Grohl fez uma aparição como o Diabo nesta comédia musical protagonizada por Jack Black.
Com direito a chifres e dentes afiados — e, é claro, uma guitarra — sua participação culmina na épica “Batalha de Bandas” (Rock Off), que é o clímax do filme.
Jack Nicholson em “As Bruxas de Eastwick” (1987): Na trama, Nicholson interpreta Daryl Van Horne, uma figura diabólica que seduz três mulheres em uma pequena cidade.
Seu desempenho carismático e malicioso deu ao Diabo uma aparência de charme, mas também de perversidade.
Al Pacino em “O Advogado do Diabo” (1997): Ao lado de Keanu Reeves e Charlize Theron, Al Pacino incorpora John Milton, uma versão mais “moderna” do Diabo.
Ele se destacou por seu retrato enigmático e sedutor do mal personificado. Pacino é frequentemente lembrado por suas falas memoráveis e a intensidade de sua atuação.
Robert De Niro em “Coração Satânico” (1987): Sua performance sutil e sinistra trouxe uma camada de mistério e suspense ao filme, solidificando seu papel como uma das interpretações mais perturbadoras do Diabo no cinema.
Ele interpreta Louis Cyphre, um personagem enigmático que é, na verdade, uma representação do Diabo.
Viggo Mortensen em “Anjos Rebeldes” (1995): Antes de ficar conhecido pelo herói Aragorn na trilogia “O Senhor dos Anéis”, Mortensen vive Lúcifer como um anjo caído atormentado neste filme que ainda tem Christopher Walken no elenco.
Sua interpretação foi marcante por ser ao mesmo tempo calma e aterrorizante, trazendo uma aura de mistério e poder.
Tim Curry em “A Lenda” (1985): Tida como uma das representações mais assustadoras do Diabo, Tim Curry é bastante lembrado por sua interpretação do Senhor das Trevas neste filme dirigido por Ridley Scott (de “Gladiador”).
Com uma maquiagem impressionante e uma presença marcante, Curry trouxe ao Diabo uma imagem visualmente impactante e uma atuação memorável.
Neal McDonough em “The Shift” – O Deslocamento” (2023): O filme é um thriller de ficção científica cristã cuja trama gira em torno de um personagem que viaja por universos paralelos para se reunir com a esposa. McDonough interpreta “O Benfeitor”, um personagem enigmático associado ao Diabo.
Igor Rickli na novela “Gênesis” (2021): No Brasil, alguns atores também ficaram conhecidos por dar vida ao Diabo, principalmente em novelas da Record. Em “Gênesis”, o ator Igor Rickli interpretou o anjo mau, Lúcifer.
Mayana Moura na novela “Jesus” (2018): A atriz encarnou Satanás nesta novela da Record. Para viver o anjo caído, Mayana passou por uma transformação radical, tendo que raspar a cabeça e as sobrancelhas.
Guilherme Chelucci na novela “Apocalipse” (2017-2018): O ator entregou uma atuação poderosa e memorável como Satanás em “Apocalipse”. Sua interpretação trouxe uma combinação de ameaça, esperteza e maldade ao personagem.
Luís Melo em “O Auto da Compadecida” (2000): Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro também teve um Diabo para chamar de seu. Sua aparência foi cuidadosamente construída para refletir um ser ao mesmo tempo sinistro e caricato, de acordo com o tom humorístico da obra de Ariano Suassuna.