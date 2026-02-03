Explorador americano ‘redescobriu’ Machu Picchu; conheça a história

A data de 24 de julho representa um marco importante para um dos lugares mais admirados e visitados do mundo: Macchu Picchu, no Peru.Por Flipar
Foi neste dia que o explorador e político norte-americano Hiram Bingham (1875-1956) tornou pública a existência da cidadela Inca, em 1911.
Embora, na época, o lugar já fosse conhecido por habitantes locais, Bingham foi fundamental para apresentar Machu Picchu ao mundo por meio de suas expedições e pesquisas.
Em 1911, ele liderou uma expediÃ§Ã£o Ã procura da “Cidade Perdida dos Incas”, guiado por um fazendeiro local e encontrou Machu Picchu. Nas dÃ©cadas seguintes, se dedicou a escavaÃ§Ãµes e pesquisas sobre o lugar.
Bingham publicou livros e artigos sobre Machu Picchu, despertando o interesse internacional no local e contribuindo para sua transformação daquele que se tornou um dos principais destinos turísticos do Peru.
Em julho de 2023, uma notícia envolvendo Macchu Picchu deu o que falar na internet.
A placa de ouro que dá ao lugar o título de “Nova Maravilha do Mundo” desapareceu e causou alvoroço nas autoridades locais. O item foi encontrado dois dias depois, em uma estante de livros…
A placa de ouro foi cedida à cidade inca em 2007, quando ela foi declarada uma das “novas sete maravilhas do mundo”.
Machu Picchu, também chamado de “cidade perdida dos incas”, já havia sido reconhecido como Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade pela Unesco em 1981. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!
Machu Picchu significa “velha montanha” em quéchua, língua nativa do local. A cidade foi construída a pedido do nono imperador inca Pachacutéc, em meados do século XV.
Machu Picchu fica a 2.400 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, no vale do rio Urubamba, no Peru.
A construção teve motivações religiosas: uma forma de homenagear o deus inca Inti. E a cidade foi erguida num local tão alto para ficar perto dos deuses.
Além da questão religiosa, os incas optaram também pela altitude devido à possibilidade de desenvolvimento de estudos astronômicos.
Estudos apontam que os incas usaram pedras porque elas eram um elemento sagrado e os construtores usavam técnicas precisas para o corte pois era visto como algo sagrado por eles.
Um dos elementos mais emblemáticos da cidade sagrada é o relógio de sol (Intihuatana, na foto). Feito de pedra, ele está localizado no ponto mais alto da cidade.
A cidade era composta por casas, praças, santuários, templos, cemitérios e aquedutos. Havia, ainda, terraços em degraus para o desenvolvimento da agricultura.
Outro destaque da cidadela vai para a criação de animais, sendo a lhama o mais popular até os dias de hoje.
Após a chegada dos espanhóis no continente americano, sob o comando de Francisco Pizarro, o local foi preservado por estar numa região de difícil acesso.
Atualmente, Machu Picchu é um sítio arqueológico cujas ruínas são atrativos para turistas do mundo todo. É o local mais buscado por viajantes no Peru e um dos destinos mais procurados na América Latina.
Cerca de 30% da estrutura original de Machu Picchu estão preservados, o restante foi reconstruído. Mesmo assim, é possível ter noção do nível de desenvolvimento dos incas, inclusive os eficientes sistemas de irrigação e abastecimento de água.
O sítio arqueológico de Machu Picchu tem como referência a cidade de Cusco. Uma das atrações turísticas desta região é a trilha inca, que busca refazer o trajeto idealizado por esse povo para defesa e comercialização de produtos.
A Trilha Inca Salcantay começa na cidade de Mollepata e termina em Águas Calientes. No total são cerca de 70 km, que podem ser percorridos em, pelo menos, 5 dias.