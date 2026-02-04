‘Superalimento’ usado por astronautas no espaço pode ser encontrado nos armazéns

Sem dúvida, um dos maiores avanços da humanidade foi – e continua sendo – a possibilidade de explorar o espaço, a lua e até outras galáxias.Por Flipar
Mas é preciso atenção. Por perderem até um terço da massa muscular e até 6% da massa óssea quando estão no espaço, os astronautas precisam de uma dieta especial.
Para amenizar os efeitos que a falta de gravidade exerce sobre o corpo, um alimento específico rico em proteína é essencial para eles: a quinoa.
Considerada um “superalimento” graças ao seu alto valor nutricional, a quinoa é um tipo de pseudocereal integral, o que significa que possui propriedades semelhantes aos cereais tradicionais, como trigo, aveia, cevada, centeio e arroz.
Se por outro lado proteínas são bem-vindas, por outro os astronautas são proibidos de comer pão.
O motivo, segundo especialistas, é que esse tipo de alimento solta migalhas e, com a gravidade zero, elas flutuam e podem danificar equipamentos. Aliás, no espaço não é permitido sequer usar sal ou qualquer condimento em pó.
Para a comida não ficar totalmente destemperada, é possível fazer uso de temperos líquidos.
Além de comer pão, existem muitas atividades que os astronautas são impedidos de fazer enquanto estão admirando a Terra de fora.
Imagina ter que tomar banho de urina, ou então ter que assistir 15 pores-do-sol em um dia! Confira outras coisas que os astronautas são proibidos de fazer no espaço!
Cheiro e gosto dos alimentos: Essa nem chega a ser uma proibição, mas sim uma condição por conta da gravidade zero. Sabe aquele cheirinho de café quentinho logo pela manhã? Esquece!
Acontece que os líquidos do corpo se movem de forma diferente no espaço. Eles acabam indo para a cabeça e preenchendo os tubos nasais dos astronautas, o que acaba afetando o sabor e o cheiro dos alimentos.
Beber bebida alcoólica: Não existe uma proibição universal aqui, mas sim regras de cada país. Se o astronauta for dos Estados Unidos, por exemplo, a cervejinha está proibida, assim como qualquer outro tipo de bebida alcoólica.
Já para os russos, beber álcool não só está liberado, como eles são incentivados a tomar doses de conhaque enquanto estão no espaço, pois acreditam que isso pode melhorar o sistema imunológico.
No caso dos norte-americanos, a proibição se dá por conta da opinião pública, que já se manifestou contra o fato de astronautas – muitas vezes militares – beberem álcool enquanto estão em missão.
Ah! Os refrigerantes também são proibidos no espaço porque a carbonatação – dissolução do dióxido de carbono em um líquido para torná-lo gaseificado – da bebida não se separa da microgravidade.
Chorar: Tecnicamente é impossível chorar no espaço porque as lágrimas simplesmente não escorrem! Esse efeito acontece por conta da gravidade zero, que acaba criando uma espécie de bolha, que cresce até sair flutuando!
Tomar banho: Se as lágrimas não escorrem, a mesma coisa acontece com um chuveiro, por exemplo. Até por isso, eles nem sequer foram instalados nas estações espaciais!
Além do mais, a água precisa ser usada de maneira consciente pelos astronautas, uma vez que ela é escassa. O mais próximo de um banho que eles conseguem é usar uma esponja com água destilada proveniente da umidade do ar, da lavagem das mãos ou até da própria urina!
Usar caneta esferográfica: Pelos mesmos motivos, é impossível usar uma caneta esferográfica no espaço. A tinta precisa de gravidade para descer até a ponta, o que não acontece.
Caso precisem escrever, os astronautas utilizam algo que parece ter vindo do futuro: uma caneta com cartucho pressurizado com nitrogênio!
Defecar no vaso sanitário: Não tem banheiro nem vaso sanitário na “ISS” e o local destinado a essa atividade não possui porta, apenas uma cortina. Além disso, o buraco que precisa ser “mirado” é bem pequeno.
Ter um sono saudável: Se você precisa de um lugar escurinho para dormir, esqueça a ideia de ser astronauta! Isso porque a “ISS” dá cerca de 16 voltas em torno da Terra em 24 horas, o que implica ter o sol nascendo e se pondo 15 vezes em um só dia!