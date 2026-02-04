Cássio Gabus Mendes retorna às novelas em “A nobreza do amor

Cássio Gabus Mendes interpretará o coronel Casemiro Bonafé, pai de Mirinho, personagem de Nicolas Prattes descrito como ambicioso, na próxima novela das 18h da TV Globo, “A nobreza do amor”, com estreia prevista para março de 2026.Por Flipar
Em entrevista, o ator explicou que o personagem foge do estereótipo dos coronéis tradicionalmente retratados na televisão. Casemiro é dono de um engenho de cana-de-açúcar, um homem justo, de postura firme, que entra em conflito constante com o filho por conta de visões opostas sobre os negócios da família.
Ao mesmo tempo, a personagem interpretada por Fabiana Karla, com quem ele fará par romântico, acrescentará leveza e humor ao núcleo.
Mendes encerrou, em 2024, um contrato de 42 anos com a TV Globo. Segundo ele, o desligamento não aconteceu do nada e foi amplamente conversado.
O ator reconhece que existe certa instabilidade fora do contrato fixo, porém ressaltou que as portas na emissora continuam abertas e que, logo após a saída, novos trabalhos começaram a surgir.
Assim, em 2026, o ator volta a interpretar Hudson na sequência “Bruna Surfistinha 2”. O personagem, que no primeiro filme era o principal cliente de Bruna, vivida por Deborah Secco, agora é marido da protagonista. Na trama, o casal enfrenta os desafios e conflitos da criação dos filhos, além das questões relacionadas ao impacto da antiga profissão de Bruna nessa dinâmica.
Outro projeto previsto para 2026 é “Quando ela desaparecer”, série do Globoplay em que Mendes vive um policial responsável por investigar o desaparecimento de uma adolescente.
Cássio Gabus Mendes também retornou aos palcos após três décadas afastado do teatro. Ele permaneceu sete meses em cartaz com a peça “Uma ideia genial”, ao lado de Suzy Rêgo, Ary França e Zezeh Barbosa.
Cássio Gabus Mendes nasceu em 29 de agosto de 1961, em São Paulo. Neto de Otávio Gabus Mendes e filho de Helenita Sanchez com o novelista Cassiano Gabus Mendes. É irmão do ator Tato Gabus Mendes e sobrinho de Luis Gustavo, também ator.
Sua estreia na televisão ocorreu em 1982, na novela “Elas por Elas”, escrita por seu pai, na qual interpretou Elton.
O grande destaque veio em 1983, quando viveu o punk Greg na novela “Champagne”, também assinada por Cassiano Gabus Mendes.
O sucesso se consolidou em 1985, na primeira versão de “Ti-Ti-Ti”, em que interpretou o filho de Victor Valentim, personagem de Luis Gustavo.
Foi nessa produção que formou, ao lado de Malu Mader, um dos casais mais queridos pelo público. A parceria se repetiu anos depois na minissérie “Anos Rebeldes”, em 1992, e em “O Mapa da Mina”, em 1993.
Seu primeiro grande desafio dramático foi em 1986, na novela “Roda de Fogo”, de Lauro César Muniz, no papel de Celso Resende Jr.
Ao longo da carreira, participou de diversas outras produções da TV Globo, como “Brega e Chique”, “Vale Tudo”, “Tieta”, “A Indomada”, “Insensato Coração” e “Tempo de Amar”, “Elas por Elas (remake), entre outras.
No cinema, integrou o elenco de filmes como “Boleiros – Era Uma Vez o Futebol”, “Se Eu Fosse Você 2”, “Orfeu”, “Como Fazer um Filme de Amor”, “Chico Xavier”, “Batismo de Sangue”, “Caixa Dois” e “Assalto ao Banco Central”, entre outros.
Cássio Gabus Mendes é casado com a ex-atriz Lídia Brondi desde 1991. Os dois marcaram época como o casal Afonso e Solange na primeira versão de “Vale Tudo”, exibida em 1988.
Lídia deixou a carreira artística, tornou-se psicóloga e se afastou da televisão. Ainda assim, Mendes relata que, até pouco tempo atrás, ela continuava recebendo convites para entrevistas e participações, especialmente após o remake da novela reacender o interesse do público pela atriz.