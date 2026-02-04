Fantasias descontraídas para fazer sucesso no Carnaval

O Carnaval 2026 já está nas ruas em várias cidades do país e os foliões tentam caprichar no visual. A ideia é lançar mão de fantasia, acessórios e maquiagem para fazer sucesso. Veja algumas fantasias chamam atenção e fazem sucesso.Por Flipar
A fantasia de Sereia está entre aquelas que são fáceis de encontrar nas lojas ou até mesmo de afzer em casa, se houver alguém com habilidade na máquina de costura. Fantasia simples, mas bonita e fresca no calorão do verão.
Muitos foliões gostam de se fantasiar de Super-herói”/Super-heroína . E para as jovens, a Mulher Maravilha é sempre uma das preferidas.
Fantasias de animais também costumam proliferar no Carnaval como, por exemplo, a fantasia de Coelhinha, que atrai compradoras às lojas.
Ainda no reino animal, a Tigresa também está bem cotada deve estar entre as fantasias preferidas das mulheres no Carnaval 2025.
Se você não quer investir em uma fantasia completa, pode se enfeitar apenas com o uso de arcos – como arco de sol, arco de luz ou arco de flores – e já está integrada ao modismo no Carnaval
Os maiôs e bodies também vão ser uma boa alternativa no Carnaval para aguentar o calor. E aqueles personalizados com desenhos animados, certamente, estão nas tendências desta temporada.
Outra tendência do Carnaval é a fantasia que tenha orelha de Duende – seja sozinha ou com o chapeuzinho característico destes seres folclóricos da natureza.
As fantasias mais clássicas também estão novamente em alta no Carnaval. Uma das mais tradicionais é a de Pirata. E há várias versões de acordo com as cores e os acessórios preferidos dos foliões.
A fantasia de Salva-Vidas é outra que aparece bem na fita. E com as suas derivações sugestivas, como Salva-Gata e Salva-Boy.
O Carnaval também tem suas tendências para os baixinhos e as crianças curtem muito se fantasiar de super-heróis do cinema, como o famoso Homem-Aranha.
Para as meninas, a Branca de Neve nunca sai de moda e também é uma das tendências para as crianças, dividindo espaço com outras princesas do universo de fantasia.
A doce e meiga Rapunzel- com seus cabelões e tudo – também é uma fantasia que muitos devem ver na criançada neste Carnaval com inspiração em contos de fada.
Assim como a Bailarina, que tem a seu favor um body/maiô, uma meia-calça e uma sapatilha, look bem apropriado para o calorão do verão.
Se você quiser investir em fantasia espalhafatosa, o Palhacinho e a Palhacinha nunca saem de moda. E exigem capricho na maquiagem.
E este vale para crianças ou adultos: Bam-Bam e Pedrita – resgatando o popular desenho dos Flintstones – estão entre as tendências que nunca saem de moda no Carnaval
Outra fantasia que vale para adultos ou crianças é a popular Arlequina, personagem de sucesso da DC Comics, que faz parte do universo de Batman e do Coringa.