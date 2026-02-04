Brasil possui maior lago da América do Sul

Pouca gente se dá conta, mas o maior lago da América do Sul está no Brasil – no estado do Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos impressiona não só por suas dimensões (com mais de 250 km de extensão), mas também pela importância histórica, econômica e ecológica.Por Flipar
Suas águas, bem próximas ao Oceano Atlântico, abrigam atividades como pesca, navegação e turismo, além de servirem como refúgio para diversas espécies de aves migratórias.
E, a partir dela, mergulhamos em uma viagem pelos lagos mais impressionantes do continente sul-americano, de paisagens andinas a formações salgadas e coloridas na Bolívia. Venha com o Flipar!
Localizado na província de Santa Cruz, na Patagônia argentina, o Lago Argentino é o maior lago de água doce do país, com cerca de 1.400 km². É famoso por abrigar o Glaciar Perito Moreno, uma das principais atrações turísticas da região.
Suas águas de coloração azul-turquesa são alimentadas por diversos glaciares, tornando-o um destino imperdível para os amantes da natureza e da fotografia.
Este lago binacional, conhecido como Lago General Carrera no Chile e Lago Buenos Aires na Argentina, é o segundo maior da América do Sul, com uma área de 1.850 km².
Suas águas cristalinas e as impressionantes formações rochosas, como as Capillas de Mármol, atraem turistas de todo o mundo. A região é ideal para atividades como pesca esportiva, navegação e exploração de cavernas.
Situado na região andina do Peru, o Lago Junín é o segundo maior lago do país, atrás apenas do Titicaca (veja adiante). Com uma vasta área de pântanos, é um importante habitat para aves aquáticas e outras espécies endêmicas.
A região ao redor do lago é conhecida pelo cultivo da maca, uma raiz andina valorizada por suas propriedades nutricionais e inúmeros benefícios.
Localizado na Região dos Lagos, no sul do Chile, o Lago Llanquihue é o segundo maior do país, com uma área de 877 km². É cercado por paisagens deslumbrantes, incluindo o vulcão Osorno e florestas nativas.
A região é popular para atividades como esportes náuticos, pesca e turismo rural, com uma combinação de beleza natural e cultura local.
Agora, abramos uma exceção aqui! Embora tecnicamente seja uma baía, o Lago Maracaibo é frequentemente considerado o maior lago da América do Sul, com uma área de aproximadamente 13.210 km². No entanto, muitos geógrafos o classificam de fato como uma baía, já que tem ligação direta e ampla com o Mar do Caribe.
Localizado no noroeste da Venezuela, é uma importante fonte de petróleo para o país. Infelizmente, enfrenta sérios problemas ambientais devido à poluição por derramamentos de óleo e esgoto, afetando a biodiversidade e a saúde das comunidades locais.
Situado na Patagônia argentina, o Lago Nahuel Huapi possui uma área de cerca de 550 km² e está a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar.
É conhecido por suas águas cristalinas e paisagens montanhosas, sendo um destino popular para atividades ao ar livre.
Às suas margens encontra-se a cidade de San Carlos de Bariloche, famosa por suas atrações turísticas e esportes de inverno.
O Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, situado a 3.821 metros acima do nível do mar, na fronteira entre o Peru e a Bolívia.
É o maior lago da América do Sul em volume de água e possui grande importância cultural e histórica para os povos andinos. Suas águas abrigam diversas ilhas.
Já o Lago Viedma, localizado na província de Santa Cruz, na Argentina, tem uma área de aproximadamente 1.088 km². É alimentado pelo Glaciar Viedma e faz parte do Parque Nacional Los Glaciares.
Suas águas azuis e as paisagens montanhosas ao redor o tornam um destino popular para caminhadas e passeios de barco.
A Lagoa Mirim (Laguna Merín no Uruguai) fica na fronteira do Rio Grande do Sul, no Brasil, com o Uruguai. É o segundo maior lago do Brasil e o maior do Uruguai. A lagoa desempenha um papel crucial na economia local, sendo utilizada para pesca, agricultura e transporte fluvial.
Situada na Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, no sudoeste da Bolívia, a Laguna Colorada é conhecida por suas águas avermelhadas, causadas por sedimentos e algas.
É um importante habitat para flamingos andinos e outras aves migratórias. A paisagem surreal da lagoa, com suas cores vibrantes e formações geológicas únicas, atrai turistas e fotógrafos de todo o mundo.