Delicada por fora, perigosa por dentro: cultivo da papoula é um desafio

Algumas plantas têm seu cultivo proibido no Brasil. Entre elas, está a papoula, que possui uma aparência delicada, com pétalas macias, sendo a mãe dos opiáceos. No entanto, apesar da fragilidade, elas são precursoras na produção de substâncias narcóticas, como o ópio e a heroína.

Por Flipar