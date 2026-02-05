Alho é “mestre dos temperos” e traz benefícios para a saúde

Com um dos sabores e cheiros mais comuns e típicos da culinária brasileira, o alho se tornou um dos mestres dos temperos e faz parte da cultura nacional. Além de ser cultuado na cozinha, este alimento também pode ser usado em medicamentos caseiros e traz benefícios importantes para a saúde.

Por Flipar