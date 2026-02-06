Por que iguanas estão caindo das árvores durante onda de frio na Flórida

Uma onda de frio incomum atingiu a Flórida nos últimos dias e provocou temperaturas mínimas próximas de 0°C em cidades como Miami e Fort Lauderdale, níveis não registrados há mais de uma década. Isso gerou algo pitoresco.Por Flipar
Afinal, o fenômeno tem afetado especialmente répteis, como as iguanas, animais de sangue frio. Com o frio intenso, elas entram em um estado de paralisia temporária e, ao dormirem em árvores, perdem a firmeza e acabam despencando no chão, ainda vivas.
Diante do cenário, autoridades emitiram alertas e autorizaram moradores a recolher os animais caídos e entregá-los às autoridades, reforçando que a iguana-verde é uma espécie invasora no estado.
A Agência de Florestas e Conservação da Natureza de Taiwan decidiu abater 120 mil iguanas-verdes para controlar a superpopulação da espécie, que se tornou uma praga em áreas agrícolas.
Originárias da América Central e do Caribe, as iguanas não têm predadores naturais na ilha e se adaptaram ao ambiente. Estima-se que cerca de 200 mil vivam nas regiões centrais e sul do país.
Vendidas como animais de estimação, elas são frequentemente abandonadas quando crescem — os machos podem atingir até 2 metros e 5 kg, e as fêmeas chegam a colocar até 80 ovos por vez.
Com isso, o governo taiwanês oferece cerca de R$ 90 por animal abatido e incentiva a população a identificar locais de reprodução.
O abate é recomendado com o uso de lanças de pesca. Embora não sejam agressivas aos humanos, as iguanas-verdes destroem florestas e plantações ao se alimentarem de frutas, folhas e plantas.
As iguanas são répteis encontrados principalmente na América Central, América do Sul e em ilhas do Caribe. Elas chamam a atenção por sua aparência exótica, com cores vibrantes e uma crista dorsal característica.
Elas vivem em diferentes habitats, dependendo da espécie, como florestas, savanas, desertos e áreas costeiras. Pertencentes à família Iguanidae, são conhecidas principalmente sua aparência robusta e cauda longa. Conheça alguns tipos!
As iguanas-verdes (Iguana iguana) são comuns nas florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo países como Brasil, México, Venezuela e Paraguai.
Já as iguanas-marinhas(Amblyrhynchus cristatus) são nativas das Ilhas Galápagos, o paraíso pertencente ao Equador onde Charles Darwin se impressionou, inspirando-se para o Livro “A Origem das Espécies”.
Na Flórida, as espécies mais comuns de iguanas são a iguana-verde (Iguana iguana) e a iguana-de-cauda-espinhosa (Ctenosaura similis). Essas não são nativas da região; elas foram introduzidas.
A iguana-de-cauda-espinhosa tem como características a cauda coberta de espinhos e uma aparência mais robusta, além de ser extremamente ágil, escalando árvores e rochas com facilidade.
As iguanas são principalmente herbívoras. A dieta delas inclui folhas, flores, frutas e brotos de plantas. Gostam de folhas verdes e macias, como as de hibiscos e alface, além de frutas tenras como mangas, bananas e figos.
Em alguns casos, as iguanas podem até consumir insetos ou pequenos animais, mas isso só acontece se houver falta de alimento vegetal.
As iguanas até podem morder pessoas, se acharem que estão sob ameaça, mas geralmente são animais pacíficos e preferem evitar confrontos. A mordida de uma iguana pode ser dolorosa, pois elas possuem dentes afiados.
A pele das iguanas é escamosa, grossa e resistente, o que ajuda a protegê-las de predadores e condições ambientais. As escamas variam em tamanho e textura.
Assim como acontece com outros répteis, as iguanas passam por um processo de troca de pele periodicamente. Partes velhas descamam e são substituídas por uma nova camada. A expectativa de vida das iguanas varia entre 10 e 20 anos em média.