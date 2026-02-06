Pesquisadora faz história ao chegar em profundidade ‘abismal’ na Fossa de Atacama

A cientista chilena Valeria Cortés fez história ao se tornar a primeira mulher a atingir 7.680 metros de profundidade na Fossa de Atacama.Por Flipar
O mergulho foi parte da expedição binacional entre Chile e China, marcando um avanço inédito na exploração do oceano profundo.
Ele possui uma esfera de proteção contra pressão, e conta com o auxílio de braços robóticos e câmeras e sensores especializados.
A operação durou mais de dez horas, permitindo observações diretas em um ambiente de escuridão absoluta.
Também é relevante para a geologia, proporcionando estudos de zonas de subducção e atividades sísmicas.
O protagonismo de Valeria Cortés também é um marco de representatividade, ajudando a ampliar a visibilidade das mulheres na ciência.
A expectativa é que a missão dure em torno de três meses para explorar 700 quilômetros da Fossa de Atacama a partir do navio chinês Tan Suo Yi Hao.
A parceria é estratégica, pois oferece aos cientistas chilenos acesso a tecnologias avançadas que aceleram décadas de pesquisa em poucos meses.
A Fossa de Atacama, entre as placas de Nazca e da América do Sul, é associada a terremotos extremos e tsunamis.
A fossa se formou pela subducção da placa tectônica de Nazca sob a placa Sul-Americana, processo que também deu origem à Cordilheira dos Andes.