Conheça a primeira brasileira da célebre marca Gibson de guitarras

Larissa Liveir, mineira de 23 anos, acaba de escrever seu nome na história da música mundial ao se tornar a primeira brasileira contratada oficialmente pela Gibson, a marca de guitarras mais icônica do planeta. A conquista não é apenas pessoal: simboliza o protagonismo feminino no rock e abre caminho para novas gerações de guitarristas que sonham em ocupar espaços de destaque.

Por Flipar