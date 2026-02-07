Camélias: a flor que uniu beleza, história e transformação social

As camélias são flores ornamentais conhecidas pela elegância e pela forma simétrica das pétalas. Destacam-se pelo aspecto sofisticado e pela floração marcante.Por Flipar
Originárias do Leste da Ásia, especialmente China, Japão e Coreia, as camélias são cultivadas há séculos. Nessas regiões, possuem forte valor cultural.
O nome da flor homenageia o botânico e missionário Georg Joseph Kamel. A denominação científica se consolidou no século XVIII.
As camélias pertencem a arbustos ou pequenas árvores de folhas verdes e brilhantes. A folhagem densa contribui para o visual ornamental da planta.
Existem centenas de espécies e milhares de variedades de camélias. Essa diversidade permite flores de diferentes tamanhos, formas e cores.
As flores podem ser simples, semidobradas ou totalmente dobradas. Algumas variedades lembram rosas pela sobreposição delicada das pétalas.
As cores mais comuns são branco, rosa e vermelho, mas há variações mescladas. Cada tonalidade costuma carregar simbolismos distintos.
A floração ocorre, em geral, no outono e no inverno, período em que poucas plantas florescem. Isso aumenta o valor paisagístico da camélia.
As camélias preferem clima ameno, solo ácido e boa umidade. Locais com meia-sombra costumam favorecer um desenvolvimento saudável.
No jardim, são usadas como plantas isoladas, cercas vivas ou em conjuntos ornamentais. Também se adaptam bem a vasos grandes.
No Brasil, a camélia ficou ligada à história do abolicionismo. Tornou-se símbolo de liberdade e resistência no século XIX.
Apesar da aparência delicada, a planta é relativamente resistente quando bem cuidada. Pode viver muitos anos no mesmo local.
Culturalmente, a camélia simboliza beleza, respeito e longevidade em países asiáticos. No Ocidente, ganhou associações românticas e literárias.
A Dama das Camélias é um romance publicado em 1848 que retrata a relação intensa entre Marguerite Gautier, uma cortesã parisiense, e o jovem Armand Duval. A obra aborda amor, sacrifício e hipocrisia social.
