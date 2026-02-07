Casal funda empresa de luxo de motorhome no Brasil

Depois de viralizarem nas redes sociais por construírem seu próprio motorhome, um casal de brasileiros fundou uma empresa especializada nesses veículos.Por Flipar
Ana e Glauber planejavam vivajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura.
Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a Up! Motorhome, empresa especializada em motorhomes personalizados, com design sofisticado e alto padrão de conforto.
A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos.
A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil.
Os veículos podem levar de quatro a cinco meses para ficar prontos, a depender do pedido.
A empresa brasileira já entregou 15 veículos e planeja dobrar esse número até 2026, com meta de faturamento de R$ 5,5 milhões.
Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza.
A palavra “motorhome” é uma abreviação de “motorized home” (casa motorizada, em inglês), e descreve veículos projetados para oferecer estrutura habitacional completa: cama, cozinha, banheiro etc.
A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade nas décadas de 1960 e 1970.
Existem diferentes tipos de motorhomes, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que mais parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas.
Hoje, além dos EUA, a cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa.
Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto.
Essa flexibilidade atrai desde aposentados em busca de novas experiências até jovens nômades digitais que trabalham remotamente.
Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições.
Nos EUA, por exemplo, o conceito de “RV living” (vida em veículos recreativos) é tão difundido que muitas famílias vendem suas casas e passam a viver permanentemente na estrada.
Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes.
Muitos adotam o minimalismo, levando apenas o essencial, e investem em tecnologias sustentáveis, como painéis solares e sistemas de reciclagem de água.
Além disso, regulamentações variam conforme o país—enquanto nos EUA e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo mais planejamento.
A cultura motorhome jÃ¡ inspirou filmes como “Nomadland” (2020), que retrata a vida de pessoas que vivem em RVs, e sÃ©ries como “Breaking Bad” (2008-2013), na qual um desses veÃculos Ã© cenÃ¡rio central.