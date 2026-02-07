Cubo de vidro, cesta, bule de chá: conheça 16 prédios esquisitos pelo mundo!

Pelo mundo afora, há construções que desafiam a lógica, brincam com a imaginação e transformam a arquitetura em verdadeiras obras de arte.Por Flipar
Alguns edifícios parecem contrariar a gravidade; outros lembram objetos, criaturas ou cenários de ficção científica. Confira a seguir 16 estruturas que são esquisitas, mas também fascinantes!
A Casa do Penhasco (Granada, Espanha): Essa casa foi construída enterrada na montanha e coberta por uma estrutura curva de concreto com escamas de zinco. Segundo o estúdio responsável, a solução foi mais econômica que métodos tradicionais.
Casa do Penedo (Fafe, Portugal): Construída em 1974 entre quatro grandes rochedos, a casa serviu inicialmente como refúgio rural de uma família local. Hoje, é usada apenas pelos proprietários durante as férias.
Drina River House (rio Drina, Sérvia): A casa foi construída em 1968 sobre uma rocha e surgiu como um refúgio criado por dois irmãos adolescentes para se protegerem das fortes correntezas. A estrutura já foi reconstruída várias vezes pela comunidade.
Inntel Hotel (Zaandam, Países Baixos): Construído em 2010, este hotel de 12 andares combina diversos estilos das tradicionais casas de madeira da região, desde residências mais nobres até cabanas de trabalhadores.
Arca de Konieczny (Cracóvia, Polônia): A casa do arquiteto Robert Konieczny não parece um barco à toa: ela foi projetada para resistir a deslizamentos de terra, comuns na região onde foi construída.
Mirrorcube Treehotel (Suécia): Localizado perto do Círculo Polar Ártico, este cubo de alumínio revestido de espelhos cria a ilusão de desaparecer ao refletir a paisagem ao redor.
National Fisheries Development Board (Telangana, Índia): O chamado “edifício-peixe” é na verdade sede da Junta de Pesca da Índia. A barbatana serve de marquise e os olhos funcionam como janelas do prédio.
Taipei Performing Arts Centre (Taipei, Taiwan): O complexo reúne três teatros ligados a um cubo central de vidro que concentra os palcos posteriores e áreas técnicas. Destaque para a grande esfera que parece colidir com a fachada.
Teapot Dome (Washington, Estados Unidos): Este simpático posto de gasolina foi construído em 1922. A construção em forma de bule foi uma crítica bem-humorada a um escândalo da época que envolvia reservas federais de petróleo.
Balancing Barn (Halesworth, Inglaterra): O objetivo deste prédio em forma de gangorra é incentivar o público a repensar sua relação com a natureza e a interagir de novas maneiras com a arquitetura contemporânea.
The Basket Building (Ohio, Estados Unidos): O antigo prédio-sede da Longaberger Company foi construído com o intuito de imitar um de seus produtos mais famosos: a cesta Medium Market Basket. A estrutura acabou se tornando um ícone da marca.
The Big Duck (Nova York, Estados Unidos): Essa loja em formato de pato inspirou o arquiteto Robert Venturi a formular a teoria da “Casa Pato”, usada para ilustrar edifícios cuja forma expressa diretamente sua função — no caso, vender produtos de pato.
The Steel House (Texas, Estados Unidos): O escultor Robert Bruno passou 30 anos construindo esta casa futurista de aço apoiada sobre quatro pilares. A estrutura, que lembra uma nave espacial enferrujada, permaneceu inacabada após sua morte.
The Twist (Jevnaker, Noruega): Criado por Bjarke Ingels, “The Twist” é um museu de arte contemporânea no rio Randselva que funciona simultaneamente como galeria de arte e ponte por meio de sua estrutura retorcida.
The Wave (Vejle, Dinamarca): Este complexo residencial de cinco torres onduladas foi projetado para refletir as colinas e as ondas do fiorde local. O projeto já ganhou diversos prêmios por sua proposta inovadora de habitação.
Under (Sørlandet, Noruega): Localizado no sul da Noruega, esse é o primeiro restaurante subaquático da Europa, que também funciona como centro de pesquisa marinha. O edifício, que “mergulha” em direção ao mar, tem 34 metros de comprimento.