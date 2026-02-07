Estilo de Vida

Entenda a diferença entre Sheik, Sultão, Emir e Califa

A cultura dos muçulmanos fica em evidência em diversos momentos, inclusive no futebol. Foi tema na Copa do Mundo do Qatar em 2022 e atualmente chama atenção com os elevados investimentos na Arábia Saudita.

Por Flipar
- Erin A. Kirk-Cuomo

O Qatar é governado pelo emir Tamim bin Hamad al-Thani (foto), que está no poder desde 2013, quando o pai dele, Hamad bin Khalifa Al-Thani, renunciou ao cargo.

- Erin A. Kirk Cuomo

O termo emir vem do árabe Amir, que significa “comandante” ou “príncipe”. Na região, a expressão é usada para descrever um líder militar e/ou de um país. A grosso modo, é o rei da tradição muçulmana. Um muçulmano é quem pratica o Islamismo.

Dep. Com. Pres. Ruanda

Uma curiosidade: os Emirados Árabes Unidos têm esse nome por sete regiões que eram governadas por um emir. São elas: Abu Dhabi, Dubai, Xarja, Ajmã, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e Fujeira.

Clker-Free-Vector-Images por Pixabay

Apesar de todas elas terem muitas autonomias, há um presidente: Maomé bin Zayed Al Nahyan. Hoje, porém, os sete emirados são governados por xeques, também chamados de xeiques ou sheiks.

- Imre Solt - Dubai Construction Update commons wikimedia

O termo xeque, curiosamente, é mais antigo que os próprios muçulmanos. Ele significa “um homem venerável de mais de 50 anos de idade”. Ou seja, é uma denominação mais ligada às questões religiosas, embora hoje também seja política, como nos Emirados Árabes Unidos.

-Public Domain pxhere

Hoje em dia, o termo tambÃ©m pode ser usado para se referir a qualquer homem, por mais jovem que seja que tenha decorado todo o AlcorÃ£o, que Ã© o livro sagrado dos muÃ§ulmanos, uma espÃ©cie de bÃ­blia. A publicaÃ§Ã£o tem cerca de 500 pÃ¡ginas. Para as mulheres, fala-se sheikha.

Fernando FrazÃ£o / AgÃªncia Brasil

O termo vem do Século I. Com a morte de Maomé, o maior líder religioso deles, o profeta Abu Bakr ganhou o título de califa, que em árabe significa sucessor. Maomé faleceu no ano de 632.

- Autor Desconhecido - Dominio Publico

O termo hoje tem uma abrangência bem maior e serve para designar o líder de uma comunidade muçulmana. Atualmente, a denominação está em desuso. O grupo terrorista Estado Islâmico, por exemplo, é um califado. Eles acreditam que tudo o que fazem tem um fundo religioso.

Badr al-Islam commons wikimedia

Há duas correntes do islamismo: os sunitas e o xiitas. Este último grupo é bem menor, mas mais radical. Eles, por exemplo, acreditam que só descendentes de Maomé possam ser califas.

Mostafameraji / Commons wikimedia

Sultão, em árabe, significa “aquele que detém o poder”. Assim como as demais denominações, principalmente emir e califa, também é usado na política. Brunei e Omã são países governados por sultões.

Brasil Escola

A religião muçulmana nasceu com a morte de Maomé, ou seja, há mais ou menos 1.500 anos. Além do principal profeta, os muçulmanos acreditam em outros dois: Jesus e Abraão. Este, porém, os arqueólogos nunca conseguiram provar a existência.

Autor Desonhecido / Dominio Publico

O termo muçulmano, aliás, também vem do idioma árabe e deriva de “muslim”, que significa submisso. Um muçulmano, é, portanto um submisso aos três profetas, sendo Maomé o maior deles, e a Deus, a quem chamam de Allah.

- Governo dos Estados Unidos Creative Commons

Maomé é uma figura tão importante para os muçulmanos que eles rezam, cinco vezes por dia, em direção a Meca. A cidade na Arábia Saudita é onde nasceu o profeta, por volta do ano de 571. Todo muçulmano adulto e sadio, aliás, tem que ir à cidade pelo menos uma vez na vida se tiver condições para isso.

pxhere dominio publico

O islamismo é a segunda maior religião do mundo, com cerca de 1,8 milhão de adeptos, o que representa aproximadamente 25% da população mundial. O catolicismo, com 30%, é a maior.

pxhere Dominio Publico

Destes 1,8 milhão, cerca de 50% estão nos 15 países do sudeste e do sul da Ásia. A outra metade está basicamente espalhada pelo resto da Ásia e pelo Norte da África.

- Pxhere - Creative Commons Dominio Publico

Na tradição muçulmana, as mulheres usam e valorizam muito o véu (hijab). Para elas, isso significa dignidade. Em alguns países, mais radicais, a relação íntima entre pessoas do mesmo gênero é proibida.

commons wikimedia

Em todos, a poligamia é liberada, mas apenas homens podem ter mais de uma cônjuge. Aliás, o emir do Qatar tem três esposas: Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al-Thani,  Anoud bint Mana Al Hajri e Noora bint Hathal Al Dosari. Ao todo, ele tem 13 filhos. 

photo by U.S. Air Force Staff Sgt. Jette Carr)

Veja Mais