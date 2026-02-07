Mania nacional: Por que todo mundo usa sauna na Finlândia

Os finlandeses amam usar a sauna (seja úmida, como na foto, ou seca). O país é uma referência no assunto. Praticamente todas as casas têm sauna. São 3,3 milhões de sauna para 5,3 milhões de habitantes!Por Flipar
Há, inclusive, um dito popular que fala “Construa primeiro sua sauna, depois a casa”.
Além de saunas nas residências, existem saunas em empresas para momentos de relaxamento de funcionários.
E o país tem saunas espalhadas por diversos lugares, de forma isolada, em pequenas cabanas para uso coletivo.
Para os finlandeses, além de relaxar e purificar o corpo, a sauna pode ajudar a socializar e até fechar negócios.
No entanto, é importante lembrar que a sauna é um espaço para ter momentos de tranquilidade. Portanto, falar baixo é essencial. Ou ficar em silêncio mesmo.
Pesquisas apontam que a sauna ajuda o sistema imunológico, previne contra resfriados e reduz o risco de doenças cardíacas .
Na Finlândia, há quem entre na sauna e depois saia para pular no lago gelado rapidamente. Isso ocorre muito nos chalés erguidos no meio de florestas.
Outro hábito é usar ramos de bétula para dar batidinhas no corpo. Dizem que isso ajuda a liberar as toxinas e purificar o organismo.
A sauna finlandesa tem pouca iluminação e estrutura bem simples, sem músicas ou cheiros artificiais.
Geralmente a temperatura da sauna finlandesa fica em torno de 80°C.
É importante beber muita água antes e depois, já que a pessoa sua muito.
E é água mesmo! Bebidas alcoólicas não devem entrar em ambientes quentes, É o caso, por exemplo, do popular Salmiakki, licor tradicional da Finlândia que mistura vodka com alcaçuz.
Em algumas saunas, é permitido comer e beber. Em outras, não. Muitos finlandeses gostam de assar salsichas no fogo.
As saunas tradicionais são aquecidas a lenha. Em vez de usar eletricidade ou gás propano, o método é natural, com a queima da madeira.
As brasas são misturadas diversas vezes até que o fogo vai consumindo a lenha de maneira uniforme, tornando o ambiente bastante aquecido.
A imagem da fumaça saindo pela cabana da sauna é um convite para aproveitar a temperatura elevada num país dominado pelo frio intenso.
As saunas costumam ter uma cesta de pedras quentes junto da fornalha, onde se joga água pra aumentar a umidade do ar.
Também existe a sauna que tem controle de temperatura.
E também há saunas elétricas, que costumam ser encontradas em espaços públicos como hotéis e condomínios.
Recomenda-se usar o balde com água fria para dar aquela refrescada após o período de intenso suor.
Num país gelado como a Finlândia, uma boa sauna tornou-se mais do que um costume eventual: é um hábito diário.
No Brasil, país tropical, este costume não é difundido. Mas, além da Finlândia, países gelados, como Islândia e Estônia (foto) adotam esse hábito. Você toparia suar até não poder mais e se jogar num lado gelado? Ops!