Celebridades protestam contra a baixa representatividade de latinos em Hollywood

Mais de uma centena de profissionais da indústria do entretenimento tornaram pública uma carta em que cobram maior representatividade de artistas latinos em diversos setores de Hollywood.Por Flipar
Entre os signatários estão nomes conhecidos como o da atriz Eva Longoria, que atuou na série “Desperate Housewives” e do ator John Leguizamo, de “John Wick: Um Novo Dia para Matar”.
No texto, os autores afirmam que a reivindicação não se refere a um caso isolado, mas a um padrão estrutural.
“Trata-se de um sistema que repetidamente ignora talentos latinos qualificados, mesmo quando nossas identidades, histórias e experiências alimentam as narrativas mais marcantes”, diz um trecho da carta.
Dados recentes reforçam a denúncia: em 2024, latinos ocuparam apenas 1% dos papéis principais nos filmes mais lucrativos de Hollywood.
Na TV, latinos ocupam cerca de 6% dos papéis, sendo frequentemente associados a estereótipos.
O estopim para o movimento foi a recente polêmica envolvendo o filme “Deep Cuts”, dirigido pelo canadense Sean Durkin.
A atriz norte-americana Odessa A’zion desistiu de interpretar Zoe Gutierrez após a produção ser alvo de críticas.
Isso porque, o papel, originalmente descrito na obra literária como de ascendência mexicana e judia, havia sido entregue a uma atriz branca.
O documento nÃ£o apenas aponta falhas, mas sugere soluÃ§Ãµes prÃ¡ticas, como a contrataÃ§Ã£o estratÃ©gica de executivos latinos em cargos de decisÃ£o.
O movimento atual é parte de uma luta centenária. Nos anos 1920, o governo mexicano protestou contra a forma como os atores latinos eram representados em Hollywood. Em 2020, uma carta reuniu mais de 270 assinaturas exigindo mudanças na indústria.