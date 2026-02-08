O império cinematográfico indiano de Bollywood rivaliza com a fama de Hollywood

A Índia abriga uma das maiores indústrias de cinema do planeta, superando Hollywood em produções anuais. Com mais de 1.500 filmes por ano, Bollywood se destaca como o coração dessa potência. Assim, com histórias ímpares e músicas vibrantes, o cinema por lá arrebata plateias.

Por Flipar