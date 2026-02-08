Pesquisadores encontram novo ‘fungo zumbi’ em reserva florestal do Rio de Janeiro

Uma equipe de pesquisadores liderada por um brasileiro identificou uma nova espécie de “fungo zumbi” em uma reserva florestal de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro.Por Flipar
A descoberta foi tão relevante que figurou na lista das dez descrições de plantas e fungos mais importantes de 2025, elaborada pelo prestigiado Jardim Botânico de Londres (Kew Gardens).
A principal característica do fundo é infectar aranhas de alçapão, artrópodes que vivem enterrados e constroem armadilhas no solo da floresta.
Vale ressaltar que o P. atlanticum é diferente do famoso gênero Ophiocordyceps — que inspirou a franquia “The Last of Us” ao controlar o sistema nervoso de insetos para levá-los a locais altos.
Além disso, de acordo com os pesquisadores, o novo fungo não oferece risco para seres humanos ou outras espécies.
O estudo também chamou a atenção para o fato de que apenas cerca de 10% dos fungos do planeta foram descritos até hoje.
O trabalho destaca o enorme potencial desses organismos para aplicações médicas e ambientais, já que podem produzir substâncias antibióticas valiosas.
Segundo os pesquisadores, avanços tecnológicos e o interesse popular despertado pela ficção ajudam a impulsionar novas pesquisas sobre esse grupo ainda pouco conhecido da biodiversidade.