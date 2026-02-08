Celebridades e TV

Will Smith visita laboratório brasileiro na Antártica, um dos mais remotos do mundo

A estreia aconteceu no dia 19 de janeiro. Os episódios estão disponíveis no Disney+.

Por Flipar
Divulgação

Na Antártica, o artista conheceu uma base científica brasileira de destaque internacional, o laboratório Criosfera 1.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

Recentemente, em dezembro de 2025, o laboratório alcançou um feito histórico: se tornou a primeira expedição científica totalmente neutra em carbono.

Flickr - Marinha do Brasil

Inúmeros órgãos apoiam o projeto, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre outros.

Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Em cada cenário, Will Smith acompanha estudos científicos, conversa com pesquisadores e interage com comunidades que vivem em ambientes extremos.

Divulgação

