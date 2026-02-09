Galeria

Sem energia elétrica e banheiros: ilha no País de Gales anuncia vagas de emprego

Uma das vagas, para início em março, é para assistente de guarda de visitantes. O prazo para inscrição foi até este 16 de janeiro. O profissional fará parte da equipe que recebe os turistas.

On Bardsey Island by David Bremner

Outra das três oportunidades é voltada para um casal ou família com experiência em atividades rurais.

Saplings on Bardsey Island by David Bremner

Essa vaga é para começar em setembro de 2026 e prevê um período de transição ao longo do ano.

Carreg Bach, Bardsey Island by David Bremner

A passagem custa em torno de 50 libras (R$ 362, na cotação atual), e as travessias dependem das condições climáticas e da procura.

PublicDomainPictures/Pixabay

Atualmente, além dos poucos moradores humanos, a ilha é lar de cerca de 200 focas-cinzentas e 300 ovelhas, além de voluntários e trabalhadores sazonais que passam períodos no local.

Flickr - gailhampshire

Com cerca de 2,5 km de extensão, Ynys Enlli também abriga uma Reserva Natural Nacional e uma Área de Especial Interesse Científico.

Welsh Mountain Ewe, Bardsey Island by Rude Health

