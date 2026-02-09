Produções internacionais que fizeram mais sucesso no Brasil do que em outros países

De Hollywood ao mundo das séries e desenhos animados, algumas produções internacionais conquistaram o coração do público brasileiro de maneira surpreendente.Por Flipar
Algumas obras alcançaram um sucesso tão grande no Brasil que superaram até mesmo sua popularidade em outros lugares do mundo. Relembre as principais!
“X-Men: Evolution”: Um sucesso das manhãs do SBT, “X-Men: Evolution” ganhou muita força no Brasil por conta do lançamento dos primeiros filmes da equipe, no início dos anos 2000.
A série, porém, acabou não fazendo tanto sucesso assim em outros lugares e acabou durando só quatro temporadas.
“Eu, a Patroa e as Crianças”: Desde sua estreia no Brasil em 2002, Michael Kyle (interpretado por Damon Wayans) e sua família conquistaram um lugar especial no coração dos telespectadores brasileiros.
Apesar do cancelamento surpresa nos Estados Unidos após a quinta temporada, isso não impediu que as reprises continuassem com enorme sucesso por aqui e a série se manteve firme na programação do SBT no início dos anos 2000.
“A Lagoa Azul”, de 1980: Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, o filme “Lagoa Azul” nunca foi um grande hit em seu país de origem, os Estados Unidos.
Por outro lado, o filme se tornou um verdadeiro marco das tardes da Globo e também um dos mais reprisados da Sessão da Tarde, sendo superado somente por “Ghost: Do Outro Lado da Vida”.
“As Branquelas”, de 2004: Quem não se lembra da clássica cena de Latrell cantando no carro? O filme se tornou um queridinho dos brasileiros e continua amado até os dias de hoje!
Nos Estados Unidos, porém, o filme não só teve um sucesso moderado junto ao público, como foi detonado pela crítica! O longa chegou a receber cinco indicações ao Framboesa de Ouro, premiação voltada para os piores filmes do ano.
“Caverna do Dragão”: Exibido pela primeira vez no saudoso “Xou da Xuxa”, o desenho, baseado no famoso jogo de RPG “Dungeons and Dragons”, conquistou uma legião de fãs Brasil afora.
Na histÃ³ria, um grupo de jovens que fica preso em um mundo de fantasia e precisa encontrar o caminho de casa. A falta de prestÃgio da sÃ©rie fora do Brasil foi tanta que o desenho atÃ© hoje ficou sem um episÃ³dio final.
“Chaves”: Criado e protagonizado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, “Chaves” se tornou um ícone tanto no Brasil quanto em seu país de origem.
Acontece que o sucesso da série se limitou mesmo à América do Sul e nunca conquistou tantos fãs assim ao redor do mundo.
“Luluzinha”: Em 1935, a adorável garotinha fez sua primeira aparição nas charges de jornais norte-americanos. Logo depois, transformou-se em uma revista em quadrinhos e animação, ganhando um grupo de personagens, incluindo seu amigo Bolinha.
O sucesso no Brasil foi tardio e o desenho só apareceu por aqui nos anos 90. Não é surpreendente que os termos “clube do Bolinha” e “clube da Luluzinha” façam parte do vocabulário popular até os dias de hoje.
“Pica-Pau”: O desenho já contou com inúmeras versões e todas foram sucesso de público no Brasil, principalmente nos anos 1980 e 1990.
Em comparação com outras nações ao redor do mundo, “Pica-Pau” alcançou um nível de popularidade muito mais expressivo nas telas brasileiras. Um exemplo vívido disso é o lançamento do live-action da animação em 2017, que estreou primeiro no Brasil antes mesmo dos Estados Unidos.
“Todo Mundo Odeia o Chris”: Idealizada pelo talentoso ator e comediante Chris Rock, a série de comédia norte-americana teve uma recepção moderada em sua terra natal. Surpreendentemente, a produção alcançou um status de fenômeno absoluto no Brasil.
O sucesso era tanto que em 2021, Tyler James Williams, o ator que interpretou o protagonista Chris, se viu obrigado a fazer um apelo aos fervorosos fãs brasileiros, que inundavam seu perfil nas redes sociais com declarações de amor à série.
“Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se vocês não pararem com o ‘spamming’ em meus posts, vou começar a bloquear vocês”, escreveu o ator na época.
“Cavalo de Fogo”: No Brasil, o desenho “Cavalo de Fogo” conquistou enorme popularidade, tendo sido exibido por quase 20 anos na TV aberta!
Nos Estados Unidos, Sara e seu cavalo mágico não tiveram o mesmo sucesso, tanto que os produtores não manifestaram interesse em prosseguir com a produção. Resultado: o desenho só tem uma temporada, composta por apenas 13 episódios.