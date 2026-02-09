Galeria

Holografia e tradução simultânea: especialistas preveem futuro hipertecnológico para espetáculos

A inauguração da The Sphere, em Las Vegas, durante o show do U2 em 2023, marcou um novo patamar tecnológico para eventos ao vivo.

Por Flipar
Reprodução/Redes Sociais

A estrutura é impressionante: tela LED de 16k, 15 mil m² e 160 mil alto-falantes!

Reprodução/YouTube

Avaliada em US$ 2,3 bilhões, a arena representa o futuro dos shows — porém, viável apenas para poucos, devido aos custos altíssimos.

Wikimedia Commons/Y2kcrazyjoker4

Por conta disso, especialistas afirmam que esse tipo de estrutura é inviável no Brasil e em grande parte do mundo. As informações são do jornal O Globo.

Divulgação/The Sphere at The Venetian

O espetáculo “ABBA Voyage”, que acontece em Londres desde 2022, usa “avatares interativos” e custou US$ 175 milhões para ser criado.

Divulgação/Johan Persson

Outros especialistas do setor apostam que os óculos de realidade aumentada, integrados ao celular, permitirão experiências personalizadas nos shows.

Divulgação/Meta

“Os óculos de realidade aumentada podem criar camadas visuais interativas e personalizadas, como dar a letra da música traduzida ou a história da banda e efeitos visuais individuais”, afirmou Rafael Lazarini, vice-presidente da produtora Live Nation para a América Latina.

Luuk Wouters/Unsplash

Outra evolução que deve ocorrer são as telas 3D semelhantes às de painéis digitais de Tóquio e Nova York, que poderiam trazer efeitos visuais impressionantes, como instrumentos “saindo” da tela.

Reprodução/YouTube Drone Snap

Batman Zavareze, diretor de arte de grandes artistas brasileiros, acredita que, em breve, as telas serão substituídas por projeções holográficas avançadas.

Reprodução

“A gente nÃ£o vai mais precisar de uma tela fÃ­sica, ela vai se abrir de forma etÃ©rea, em camadas. O mais prÃ³ximo disso Ã© a holografia, mas uma holografia que ainda vai ser inventada”, afirmou ele.

Sam Abbott/Unsplash

A Sphere, em Las Vegas, foi inaugurada em 29 de setembro de 2023. Os primeiros vídeos viralizaram nas redes sociais e deixaram muitos internautas impressionados.

Reprodução/Sphere

Para sua estrutura, foram utilizadas 3 mil toneladas de aço no telhado da cúpula e uma estrutura interna de 730 toneladas para suportar as telas de LED e o sistema de áudio.

Wikimedia Commons/Y2kcrazyjoker4

Tem 112 metros de altura e 157 metros de largura em seu ponto mais amplo. É considerada a maior estrutura esférica do mundo.

Reprodução/Instagram

O exterior da Sphere é coberto por uma gigantesca tela de LED de alta resolução, que se estende por mais de 54 mil metros quadrados, transformando a estrutura em um espetáculo visual por si só.

Flickr - Harold Litwiler

Por dentro, a experiência é ainda mais impactante. A tela de LED de 15 mil metros quadrados é considerada a maior e mais alta do mundo.

Wikimedia Commons/ lightpants

A tela proporciona um ambiente visual imersivo que transporta a audiência para vários tipos de cenários.

Wikimedia Commons/Phillip Lebowitz

A capacidade da Sphere é de 18 mil pessoas sentadas, com espaço para até 20 mil se forem consideradas as que ficam em pé.

Wikimedia Commons/Paul White

Todos os assentos têm acesso à internet de alta velocidade, e 10 mil assentos incorporam tecnologia háptica, o que significa que eles podem vibrar e simular movimentos, aumentando a sensação de imersão.

Reprodução/Sphere Entertainment

