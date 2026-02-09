Galeria

Em meio à tensão na Europa, rainha dos Países Baixos inicia treinamento no exército

Motivada pela crescente instabilidade geopolítica na Europa, a rainha dos Países Baixos, Máxima Cerruti, alistou-se como reservista do Exército.

Panoramio – Henk Monster

A decisão real ocorre em um contexto de fortalecimento das Forças Armadas no continente, visando reduzir a dependência militar dos Estados Unidos e enfrentar ameaças externas, como a da Rússia.

Domínio Público/Wikimédia

O gesto segue uma tendência entre famílias reais do continente, com exemplos na Noruega, Bélgica, Reino Unido e Espanha, além da própria filha de Máxima, a princesa Catharina-Amalia, que recentemente concluiu treinamento e foi promovida.

Richard Broekhuijzen

Aos 54 anos, Máxima iniciou instrução militar básica, recebeu a patente de soldado e deverá ser promovida a tenente-coronel após o curso.

Reproduc?a?o/Ministe?rio da Defesa dos Pai?ses Baixos

A exemplo dos Países Baixos, vários outros países europeus também são constituídos por monarquias até hoje; veja quais!

Simona Marinkova Unsplash

Reino Unido – A monarquia britânica existe desde o século 9 e é constitucional desde 1688. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. São cerca de 70 milhões de habitantes.

Domínio publico. Reprodução YouTube Incrível

O atual monarca é o Rei Charles III, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Rishi Sunak, lidera o governo parlamentar. O monarca tem papel cerimonial, sendo símbolo de unidade nacional e chefe de Estado.

Reprodução/Instagram

Espanha – A monarquia espanhola foi restabelecida em 1975 após a ditadura de Franco e é constitucional. A Espanha tem 48 milhões de habitantes.

AXP Photography Unsplash

O atual rei é Felipe VI, enquanto o Primeiro-Ministro, hoje Pedro Sánchez, chefia o governo. O rei desempenha funções simbólicas e representa a unidade do país.

- Divulgação/Casa de S.M. el Rey

Suécia – A monarquia sueca é uma das mais antigas do mundo, datando do século 10, e tornou-se constitucional em 1809. A Suécia tem 10,5 milhões de habitantes.

Unif por Pixabay

O atual monarca é o Rei Carl XVI Gustaf. O governo é liderado pelo primeiro-ministro, atualmente Ulf Kristersson, com o rei em funções puramente cerimoniais.

- Linda Broström/Kungahuset

Noruega – Desde 1905, a Noruega é uma monarquia constitucional. O país tem atualmente 5,5 milhões de habitantes.

Max van den Oetelaar Unsplash

O atual monarca é o Rei Harald V, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Jonas Gahr Støre, lidera o governo parlamentar. O rei é símbolo de unidade e continuidade, com um papel não político.

- Jørgen Gomnæs/The Royal Court

Bélgica – A monarquia belga foi instituída em 1831 e é constitucional. A Bélgica tem 11,8 milhões de habitantes.

fdecomite/Wikimedia Commons

O atual rei é Philippe I, enquanto o governo é liderado pelo primeiro-ministro, hoje Bart De Wever. O rei tem funções limitadas, mas simboliza a unidade nacional em um país com diferenças linguísticas e culturais.

Quirinale.it wikimedia commons

Holanda – A monarquia dos Países Baixos existe desde 1815 e é constitucional. O país tem pouco mais de 18 milhões de habitantes.

AgainErick/Wikimedia Commons

O atual monarca é o Rei Willem-Alexander, enquanto o primeiro-ministro, atualmente Dick Schoof, lidera o governo. O rei atua em cerimônias e como representante simbólico da nação.

- Divulgação/The Royal House of Netherlands/The Government Information Service (RVD)

Luxemburgo – É um grão-ducado desde 1815, com uma monarquia constitucional. O país tem cerca de 700 mil habitantes.

Jebulon/Wikimedia Commons

Desde outubro de 2025, o grão-duque é Guilherme V, enquanto o primeiro-ministro, Luc Frieden, chefia o governo. O grão-duque tem papel cerimonial e sanciona formalmente as leis.

claude piscitelli - wikimedia commons

Mônaco – É uma monarquia constitucional desde 1911, embora a Casa Grimaldi governe desde o século 13. O país tem apenas 39 mil habitantes.

Divulgação

O atual príncipe soberano é Albert II, que exerce poderes executivos junto ao Conselho Nacional.

?????????? wikimedia commons

Liechtenstein – A monarquia do Liechtenstein é uma das poucas absolutas da Europa, existindo desde 1719. O país tem cerca de 40 mil habitantes.

Divulgação

O príncipe reinante é Hans-Adam II, mas seu filho, Alois, assume muitas funções do dia a dia. Há um parlamento liderado por um primeira-ministra, atualmente Brigitte Haas.

Presse- und Informationsamt, Vaduz wikimedia

Andorra â?? Tem uma monarquia Ãºnica, com dois coprÃ­ncipes.Â Esse sistema data do sÃ©culo 13, e eles tÃªm funÃ§Ãµes majoritariamente cerimoniais. O paÃ­s tem 80 mil habitantes.

Imagem de kirill_makes_pics por Pixabay

Os copríncipes da atualidade são o presidente da França, Emmanuel Macron, e o bispo da Diocese de Urgel, Josep-Lluís Serrano Pentinat. 

Flickr Faces Of The World

Dinamarca – A monarquia dinamarquesa existe há mais de mil anos e é constitucional desde 1849. A Dinamarca tem 6 milhões de habitantes.

John/Unsplash

A atual monarca é o rei Frederik X, enquanto o primeiro-ministro, Mette Frederiksen, chefia o governo. O rei cumpre funções representativas e protocolares.

Wikimedia Commons/Finnish Government

