Em meio à tensão na Europa, rainha dos Países Baixos inicia treinamento no exército

Motivada pela crescente instabilidade geopolítica na Europa, a rainha dos Países Baixos, Máxima Cerruti, alistou-se como reservista do Exército.Por Flipar
A decisão real ocorre em um contexto de fortalecimento das Forças Armadas no continente, visando reduzir a dependência militar dos Estados Unidos e enfrentar ameaças externas, como a da Rússia.
O gesto segue uma tendência entre famílias reais do continente, com exemplos na Noruega, Bélgica, Reino Unido e Espanha, além da própria filha de Máxima, a princesa Catharina-Amalia, que recentemente concluiu treinamento e foi promovida.
Aos 54 anos, Máxima iniciou instrução militar básica, recebeu a patente de soldado e deverá ser promovida a tenente-coronel após o curso.
A exemplo dos Países Baixos, vários outros países europeus também são constituídos por monarquias até hoje; veja quais!
Reino Unido – A monarquia britânica existe desde o século 9 e é constitucional desde 1688. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. São cerca de 70 milhões de habitantes.
O atual monarca é o Rei Charles III, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Rishi Sunak, lidera o governo parlamentar. O monarca tem papel cerimonial, sendo símbolo de unidade nacional e chefe de Estado.
Espanha – A monarquia espanhola foi restabelecida em 1975 após a ditadura de Franco e é constitucional. A Espanha tem 48 milhões de habitantes.
O atual rei é Felipe VI, enquanto o Primeiro-Ministro, hoje Pedro Sánchez, chefia o governo. O rei desempenha funções simbólicas e representa a unidade do país.
Suécia – A monarquia sueca é uma das mais antigas do mundo, datando do século 10, e tornou-se constitucional em 1809. A Suécia tem 10,5 milhões de habitantes.
O atual monarca é o Rei Carl XVI Gustaf. O governo é liderado pelo primeiro-ministro, atualmente Ulf Kristersson, com o rei em funções puramente cerimoniais.
Noruega – Desde 1905, a Noruega é uma monarquia constitucional. O país tem atualmente 5,5 milhões de habitantes.
O atual monarca é o Rei Harald V, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Jonas Gahr Støre, lidera o governo parlamentar. O rei é símbolo de unidade e continuidade, com um papel não político.
Bélgica – A monarquia belga foi instituída em 1831 e é constitucional. A Bélgica tem 11,8 milhões de habitantes.
O atual rei é Philippe I, enquanto o governo é liderado pelo primeiro-ministro, hoje Bart De Wever. O rei tem funções limitadas, mas simboliza a unidade nacional em um país com diferenças linguísticas e culturais.
Holanda – A monarquia dos Países Baixos existe desde 1815 e é constitucional. O país tem pouco mais de 18 milhões de habitantes.
O atual monarca é o Rei Willem-Alexander, enquanto o primeiro-ministro, atualmente Dick Schoof, lidera o governo. O rei atua em cerimônias e como representante simbólico da nação.
Luxemburgo – É um grão-ducado desde 1815, com uma monarquia constitucional. O país tem cerca de 700 mil habitantes.
Desde outubro de 2025, o grão-duque é Guilherme V, enquanto o primeiro-ministro, Luc Frieden, chefia o governo. O grão-duque tem papel cerimonial e sanciona formalmente as leis.
Mônaco – É uma monarquia constitucional desde 1911, embora a Casa Grimaldi governe desde o século 13. O país tem apenas 39 mil habitantes.
O atual príncipe soberano é Albert II, que exerce poderes executivos junto ao Conselho Nacional.
Liechtenstein – A monarquia do Liechtenstein é uma das poucas absolutas da Europa, existindo desde 1719. O país tem cerca de 40 mil habitantes.
O príncipe reinante é Hans-Adam II, mas seu filho, Alois, assume muitas funções do dia a dia. Há um parlamento liderado por um primeira-ministra, atualmente Brigitte Haas.
Os copríncipes da atualidade são o presidente da França, Emmanuel Macron, e o bispo da Diocese de Urgel, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Dinamarca – A monarquia dinamarquesa existe há mais de mil anos e é constitucional desde 1849. A Dinamarca tem 6 milhões de habitantes.
A atual monarca é o rei Frederik X, enquanto o primeiro-ministro, Mette Frederiksen, chefia o governo. O rei cumpre funções representativas e protocolares.