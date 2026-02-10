Laura Pausini retoma projeto de covers duas décadas depois

Vinte anos após o lançamento de Io Canto, Laura Pausini volta a apostar em um álbum de releituras com Io Canto 2, projeto que reúne canções de artistas que influenciaram sua formação musical, como Madonna e Roberto Carlos.Por Flipar
Diferentemente do disco original, o novo trabalho surgiu de forma espontânea e fora do planejamento inicial da carreira. em entrevista recente, a cantora relacionou a decisão ao impacto da pandemia e à necessidade de retomar o contato com o público.
Conhecida pela forte ligação com apresentações ao vivo, Pausini afirma que cantar no palco é parte essencial de sua identidade artística. A turnê do álbum tem passagem confirmada pelo Brasil em fevereiro do próximo ano, no Pacaembu.
A turnê de Pausini teve início em março de 2026, em Pamplona, na Espanha, e seguindo por outras cidades do país, como Valência, Madri e Barcelona.
Além da Europa, a artista passa por países da América Latina, entre eles Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e Porto Rico, e da América do Norte, com shows em Los Angeles, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.
Laura Alice Rossella Pausini nasceu em 16 de maio de 1974, em Faenza, província de Ravena, na Itália. Criada em Solarolo, pequena comunidade da região da Emília-Romanha, ela é filha do pianista Fabrizio Pausini e de Gianna Ballardini.
Desde menina, Laura demonstrou inclinação musical. Ela teve aulas de canto e piano com o pai, com quem se apresentava em festas e bares locais.
A carreira profissional de Pausini começou efetivamente em 1993, quando, aos 18 anos, ela venceu o Festival de Sanremo na categoria de novatos com o single “La solitudine”.
Nesse mesmo ano, ela lançou seu álbum de estreia, “Laura Pausini”, que obteve sucesso internacional, vendendo cerca de duas milhões de cópias.
No ano seguinte, saiu “Laura”, seu segundo álbums, além de sua versão em espanhol que ganhou certificação de diamante na Espanha – fazendo dela, pela primeira vez, uma artista não espanhola a ultrapassar o milhão de cópias vendidas no país ibérico.
Nas décadas seguintes, sua carreira se consolidou com uma série de álbuns de sucesso em italiano e espanhol, procurando diferentes estilos dentro do pop e pop latino, e firmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música italiana no mundo.
Pausini acumulou prêmios importantes. Ela foi a primeira cantora italiana a ganhar um Grammy Awards, em 2006, na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com o álbum “Escucha”.
Ela também conquistou cinco prêmios Grammy Latino, além de reconhecimento por suas vendas massivas de discos no mundo todo. Foram mais de 70 milhões de cópias vendidas.
Dentre eles, certificações múltiplas, incluindo dezenas de discos de platina, vários de ouro e alguns de diamante. Em 2021, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original com “Io sì” para o filme “Rosa e Momo”.
Sua discografia é acompanhada de turnês de grande porte que a levaram a se apresentar em muitos países da Europa, América Latina e América do Norte.
Outro marco foi o álbum de comemoração dos 20 anos de carreira, “20 – The Greatest Hits”, em 2013, que reuniu sucessos antigos regravados e canções inéditas, com participações especiais de artistas como Kylie Minogue, Ivete Sangalo, Andrea Bocelli e outros.
Nesse mesmo ano, Pausini teve sua primeira filha, Paola, fruto da relação com o guitarrista e produtor musical Paolo Carta.
Em 2023, após 18 anos de relacionamentos, Laura Pausini e Paolo Carta formalizaram a união em uma cerimônia íntima.