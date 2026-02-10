Altos e baixos de “As Panteras”: quais vingaram e quais não deram certo

A série As Panteras – e o filme inspirado na série – já teve diferentes versões, com elenco variado, e resultados de audiência e de crítica que também tiveram alterações com o passar do tempo.Por Flipar
Em 2024, a atriz Kristen Stewart revelou que não gostou do remake do filme “As Panteras”, lançado em 2019, mesmo sendo uma das protagonistas.
“Foi uma boa ideia na época. Mas odiei fazer esse filme. Não sei o que mais dizer para você”, disse Kristen em entrevista à revista Variety. Ela, porém, fez questão de elogiar as colegas que atuaram na franquia.
Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Kiu foram as estrelas em “As Panteras” e “As Panteras Detonando”, dos anos 2000 e 2003, respectivamente.
Em 2019, Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska protagonizaram o remake “As Panteras”.
Mas o filme foi um fracasso nas bilheterias e recebeu críticas “mornas” por parte da imprensa especializada.
Kristen Stewart interpretou a personagem Sabrina, uma das agentes de campo a serviço de Charlie Townsend.
A série original”As Panteras” entrou no ar no canal ABC, dos Estados Unidos, em 1976. E apresentava três mulheres inteligentes e corajosas, muito hábeis nas investigações.
“As Panteras”, que em inglês ficou conhecida como “Charlie’s Angels”, ficou no ar entre 1976 e 1981. Charlie era o chefe misterioso, que nunca aparecia no seriado. O contato com as agentes era feito por Bosley, braço direito do chefe.
Produzida por Aaron Spelling e Leonard Goldberg, “As Panteras” teve o trio Jaclyn Smith (Kelly Garret), Farrah Fawcett-Majors (Jill Munroe) e Kate Jackson (Sabrina Duncan). Três tipos diferentes de beleza: a loiraça de cabelão (Farrah), a morena de cabelão (Jaclyn) e uma beleza mais contida, chanel (Kate).
A trama mostrava basicamente um trio de mulheres trabalhando para uma agência de detetives privada em Los Angeles, na Califórnia, nos EUA. A série teve muita popularidade, especialmente as 2 primeiras temporadas, e ganhou status “cult” na cultura popular.
Além do trio inicial, Cheryl Ladd (na foto – substituta de Farrah Fawcett como pantera a partir de determinado ponto), Shelley Hack, Tanya Roberts, David Doyle e John Forsythe também participaram da série entre 1976 e 1981.
Em 2011, a série “As Panteras” foi relançada com o elenco formado por Annie Ilonzeh, Minka Kelly, Rachael Taylor, Ramon Rodriguez e Victor Garber.
Mas a baixa audiência na ABC fez a série ser cancelada e não passar da primeira temporada.
Definitivamente, após a série de 1976, o filme “As Panteras”, de 2000, foi o que se aproximou da trama original em termos de popularidade.
O longa-metragem “As Panteras”, de 2000, fez enorme sucesso com Cameron Diaz (Natalie Cook), Drew Barrymore (Dylan Sanders), Lucy Liu (Alex Munday) como as agentes, e Bill Murray como o personagem Bosley.
Pelo enorme sucesso, o trio voltou em 2003 com o filme “As Panteras Detonando”, que arrecadou mundialmente mais de 259 milhões de dólares.
Bill Murray nÃ£o voltou para a continuaÃ§Ã£o, dando lugar a Bernie Mac. Ã? que o ator, considerado um dos mais azedos e arrogantes de Hollywood, vivia Ã s turras com Lucy Liu. E a atriz, inclusive, disse ter sido ofendida por ele.
O brasileiro Rodrigo Santoro, que hÃ¡ anos desenvolve uma sÃ³lida carreira internacional, teve participaÃ§Ã£o como Randy Emmers.
Já o filme “As Panteras”, de 2019, foi considerado um fracasso de bilheteria, arrecadando 73 milhões de dólares – pouco para o padrão da indústria de cinema americana.