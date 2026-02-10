Belíssima catedral gótica, Notre-Dame ressurgiu das cinzas apos incêndio

Depois de passar cinco anos em processo de restauração por conta de um incêndio, a histórica Catedral de Notre-Dame reabriu as portas em Paris em 7 de dezembro de 2024.Por Flipar
A restauração custou 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões), preservando o estilo gótico da construção.
O telhado foi reconstruído com os desenhos originais, mas recebeu reforços, enquanto a cruz da capela foi restaurada em mais de mil horas de trabalho.
O órgão, composto por 8 mil tubos, foi completamente remontado, e os vitrais e paredes passaram por uma limpeza detalhada. As portas foram reabertas ao público no domingo (8/12) à noite.
Em 15/4/2019, Catedral ardeu em chamas, causando comoção em escala mundial. Durante horas, o fogo consumiu a construção do século 12 até que o teto e a torre central desabassem.
Quatrocentos bombeiros se uniram num esforço conjunto no combate às chamas tentando proteger ao máximo o patrimônio artístico, histórico e cultural da construção.
As equipes de emergência fizeram o possível por salvar a arte e artefatos religiosos guardados na catedral. E conseguiram. As obras de arte não foram destruídas.
Notre-Dame tem centenas de preciosidades artísticas, que se destacam dentro e fora da catedral, inclusive belíssimos vitrais por toda a extensão da igreja.
A igreja, por fora e por dentro, é um espetáculo artístico. Já na entrada, peças esculpidas nas paredes encantam pela perfeição dos detalhes.
Um dos tesouros de maior valor destruídos pelo fogo ficava no telhado da igreja. É a chamada “floresta’, uma imensa estrutura de 100 metros de comprimento, 13 de largura e 10 de altura, que formava uma espécie de sótão.
Essa estrutura bem trabalhada era formada por 1.300 vigas de madeira, cada uma oriunda de uma árvore diferente.
O chumbo do revestimento atingiu 600ºC, ponto em que ele oxida e causa uma fumaça amarelada. Pesquisadores coletaram amostras para estudos sobre as antigas minas de Paris.
Pesquisadores também aproveitaram as consequências do incêndio para analisar melhor o esquema de construção de 800 anos atrás, avaliando rochas e metais que ficaram à mostra depois do fogo.
Construída entre 1163 e 1345 na Île de la Cité, a Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais góticas do planeta.
A igreja, além de todo seu valor histórico e arquitetônico, também carrega um simbolismo romântico. Ela estava na fase de projeto quando o professor de Teologia Abelardo se apaixonou pela aluna Heloise, numa época em que os mestres (assim como os padres) tinham que manter a castidade.
Como punição, o tio de Heloise, que era cônego, contratou homens para castrá-lo. Abelardo considerou que a punição foi divina, abriu mão do amor e Heloise virou freira. Mas antes teve um filho de Abelardo – chamado Astrolábio.
Notre-Dame também inspirou a literatura. É o cenário do clássico “O Corcunda de Notre-Dame”, de Victor Hugo. O protagonista é Quasimodo, um homem surdo e deformado por uma corcunda nas costas cujo trabalho é tocar o sino da Catedral de Notre-Dame.
A obra é ambientada no século 15 e descreve a vida medieval em Paris sob o reinado de Luís XI. Há diversos filmes e animações com base nessa história literária.
Para ter uma visão panorâmica de Paris, os visitantes podem subir 422 degraus até o telhado. No alto, outra atração são as famosas “gárgulas”.
As “gárgulas” são esculturas de seres que, pelo lado místico, protegem o templo e afastam o mal. Mas a função prática dessas peças, que ficam na fachada, é escoar a água da chuva.
No subsolo de Notre-Dame, uma cripta contém as ruínas descobertas durante as escavações de 1965.
Antes do incêndio, Notre-Dame recebia cerca de 13 milhões de visitantes por ano, um dos locais mais famosos de Paris. Desde a reabertura, a catedral tem acolhido entre 29.000 e 35.000 visitantes por dia.