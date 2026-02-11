De volta à TV em meio à vida de dono de bar: as facetas de Daniel de Oliveira

O convite para retornar a uma novela com papel fixo chegou quando ele notou ser o propício para reaparecer. E admitiu que prefere o reconhecimento mais sutil: “Adoro quando pessoas chegam na rua e falam: ‘você, como é seu nome mesmo?’. Porque estou no lugar mais confortável pra mim. Mas quando falam ‘Daniel’ direto, penso: ‘Preciso dar umas voltas'”.