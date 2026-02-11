Cresce o número de brasileiros que vivem no exterior; veja os destinos mais procurados

O Brasil tem registrando nos últimos anos o maior êxodo de sua história. Ao todo, já são 4,9 milhões de brasileiros vivendo no exterior.Por Flipar
Desde 2020, houve um aumento de mais de 700 mil emigrantes brasileiros. Na época, o total era de 4,2 milhões.
Só em 2023, quase 400 mil brasileiros deixaram o país para viver no exterior.
O aumento foi de quase 10% em relação a 2022, segundo levantamento do Ministério das Relações Exteriores.
O crescimento de 2023 foi quase o dobro do registrado nos dois anos anteriores.
A última queda significativa ocorreu entre 2010 e 2012, quando a emigração diminuiu 39%.
A América do Norte continua sendo o principal destino, com 2,2 milhões de brasileiros. O crescimento foi de 8% em relação aos dados de 2022.
Em seguida, Europa (1,6 milhão) e América do Sul (663 mil) são os continentes que mais receberam brasileiros.
A África foi a única região do mundo que registrou redução, com a saída de mais de 1,5 mil brasileiros entre 2022 e 2023.
Se a população de brasileiros que vive no exterior formasse um estado, ele ocuparia a 13ª posição em número de habitantes no Brasil, ficando à frente da Paraíba.
Além disso, os brasileiros que moram fora do país já superam a população do Uruguai, estimada em cerca de 3,5 milhões de habitantes.
Veja a lista dos cinco países com maior número de brasileiros, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
5º) Japão (210,4 mil brasileiros) – O Japão atrai brasileiros pela estabilidade econômica e oportunidades na indústria, embora o idioma e as diferenças culturais representem desafios significativos.
4º) Reino Unido (230 mil brasileiros) – Londres concentra a maior parte dos imigrantes, que se beneficiam do mercado de trabalho internacional e do acesso a instituições de ensino de prestígio, embora enfrentem o alto custo de vida.
3º) Paraguai (263,2 mil brasileiros) – Tem recebido um número crescente de brasileiros, especialmente agricultores e empreendedores. A proximidade geográfica e o custo de vida mais baixo também facilitam.
2º) Portugal (513 mil brasileiros) – Tornou-se um dos destinos mais populares entre os brasileiros na última década, impulsionado pelo idioma em comum e por oportunidades em áreas como turismo, tecnologia e educação.
1º) Estados Unidos (2.085 milhões brasileiros) – Atraem imigrantes pela força da economia, pelas oportunidades de trabalho e estudo e pela grande comunidade brasileira já estabelecida, especialmente em estados como Flórida e Massachusetts.