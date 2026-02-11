Coadjuvantes nas animações que são amados pelo público

A Disney/Pixar já lançou muitos filmes de sucesso, com músicas emocionantes, histórias bem desenvolvidas e personagens carismáticos. E vários deles, embora não sejam protagonistas, são muito queridos do público. Relembre 20 personagens secundários que conquistaram a plateia.Por Flipar
Personagens: Timão e Pumba – Filme: o Rei Leão – Timão e Pumba fazem provavelmente a dupla mais famosa do mundo Disney. Como esquecer dos diálogos repletos de energia e diversão e, claro, da música “Hakuna Matata”?
Personagem: Olaf – Filme: Frozen – Sua inocência e seu jeito extrovertido fizeram com que o filme Frozen, sucesso da Disney, ganhasse ainda mais destaque mundialmente. É um dos personagens mais simbólicos desse universo repleto de seres inesquecíveis.
Personagem: Gato de Cheshire – Filme: Alice no País das Maravilhas – Seu sorriso é um dos mais famosos dos desenhos animados e seu jeito enigmático fez com que o Gato de Cheshire fosse referência em um universo repleto de seres fantasiosos e mirabolantes.
Personagem: Edna Moda – Filme: Os Incríveis – Sua estatura extremamente baixa não impede que Edna seja extravagante, incisiva e explosiva! Se tornou um símbolo do filme “Os Incríveis” mesmo aparecendo menos do que outros personagens.
Personagem: Sr. Cabeça de Batata – Filme: Toy Story – Seu jeito cínico e às vezes até hostil não esconde o fato de ele ter um coração repleto de lealdade e carinho com seus companheiros.
Personagem: Mushu – Filme: Mulan – Sua personalidade forte e seu carisma fizeram de Mushu um dos motivos para o filme “Mulan” ser adorado por tantos fãs. Destaque para sua impulsividade e seu jeito extremamente engraçado.
Personagem: Sebastião – Filme: Pequena Sereia – Sua paixão por música e sua inteligência são duas das diversas características que colocam esse pequeno caranguejo no coração de muitos fãs de “A Pequena Sereia”.
Personagem: As Gárgulas – Filme: Corcunda de Notre Dame – Essas três gárgulas não se importam com a aparência do Quasímodo, sendo amigas dele durante o filme “O Corcunda de Notre Dame”. Elas tentam apoiar e dar força ao protagonista em qualquer situação, principalmente nos momentos difíceis.
Personagem: Bing Bong – Filme: Divertida Mente – Amigo imaginário de Riley, Bing Bong se tornou um dos personagens mais lembrados do filme Divertida Mente, sucesso da Disney/Pixar no ano de 2015.
Personagem: Lumière – Filme: A Bela e a Fera – Embora rebelde, Lumière tem seu lado amoroso e charmoso e é um dos destaques de “A Bela e a Fera”, enorme sucesso da Disney até mesmo nos dias atuais.
Personagem: Abu – Filme: Aladdin – O filme “Aladdin” é mais um dos grandes sucessos da Disney e é difícil imaginar as aventuras e desafios do herói principal sem a companhia de seu macaquinho de estimação Abu.
Personagem: Phil – Filme: Hércules – Treinador de Hércules, Phil é um sátiro (meio homem e metade bode) que conquistou os fãs de Disney com seu jeito autêntico e despojado, além de ser muito gentil e carinhoso mesmo com seu estilo mais mal-humorado.
Personagem: Sr. Smee – Filme: Peter Pan – O Sr. Smee pode não ser o personagem mais carismático do mundo, porém é muito divertido vê-lo se aventurando com o Capitão Gancho contra Peter Pan e até mesmo contra o crocodilo.
Personagem: Rafiki – Filme: O Rei Leão – Extremamente sábio, Rafiki é fundamental para a história de Rei Leão, que , para muitos, é o filme da Disney de maior complexidade e destaque de todos os tempos. Ele era um grande amigo de Mufasa, pai de Simba.
Personagem: Rex – Filme: Toy Story – Apesar de ser um dinossauro com um tamanho superior ao de muitos bonecos, Rex é medroso, ingênuo e estabanado, fazendo dele um personagem único, ainda mais por ser muito bondoso e engraçado.
Personagem: Chapeleiro Louco – Filme: Alice no País das Maravlhas – Ele não aparece muitas vezes na história, porém seu jeito único e repleto de loucura é o suficiente para que as pessoas que viram Alice no País das Maravilhas lembrem do Chapeleiro Louco.
Personagem: Horloge – Filme: A Bela e a Fera – Mais um personagem marcante do sucesso “A Bela e a Fera”. Ele é o melhor amigo de Lumière e o mordomo da Fera.
Personagem: Grilo Falante – Filme: Pinóquio – Esse singelo serzinho foi uma das mascotes da Disney e sua aparição em Pinóquio mostrou toda sua simplicidade, graciosidade e lealdade com seus amigos.
Personagem: Crush – Filme: Procurando Nemo – Essa tartaruga-marinha foi fundamental para que Marlin encontrasse seu filho, Nemo, sendo destaque em um dos momentos mais marcante do filme.