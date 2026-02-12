David Thewlis diz que não participará da série de “Harry Potter” da HBO

David Thewlis, intérprete de Remo Lupin nos filmes de “Harry Potter”, afirmou que não pretende retornar ao universo da franquia e declarou estar cansado de falar sobre o tema. Em entrevista ao ScreenTime, o ator explicou que não participará da nova série da HBO.

Por Flipar