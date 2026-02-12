Famílias mantêm o legado dos alambiques de cachaça artesanais

O Dia Nacional da Cachaça é celebrado em 13 de setembro desde 2009, o que se deu pela escolha do Ibrac (Instituto Brasileiro de Cachaça). A data remete a 1661, quando a Corte Portuguesa autorizou a comercialização no Brasil após um período de proibição. A cachaça, portanto, é considerada um patrimônio cultural do país.

Por Flipar