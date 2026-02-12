Dinossauros que habitaram as terras brasileiras: saiba as espécies

Apesar de terem se tornado seres mitológicos hoje em dia, os dinossauros não só existiram como habitaram as terras brasileiras.Por Flipar
Fósseis encontrados em diferentes regiões, do Nordeste ao interior de São Paulo, comprovam a presença desses animais em nosso território há milhões de anos.
Estima-se que aproximadamente 40 espécies de dinossauros já tenham sido identificadas no Brasil, incluindo carnívoros e herbívoros de diversos portes.
Entre eles, alguns se notabilizam por sua antiguidade, raridade ou excepcional estado de conservação.
O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, abriga fósseis de alguns dos dinossauros mais antigos do planeta, com cerca de 233 milhões de anos!
Dessas, duas espécies se destacam: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi, considerados os primeiros dinossauros conhecidos.
Outro caso que chamou atenção mundial foi o do Ubirajara jubatus, encontrado no Ceará.
Seu fóssil — preservado com penas — foi alvo de uma grande polêmica após ser levado ilegalmente para a Alemanha, sendo posteriormente repatriado.
Atualmente, o Ubirajara jubatus pode ser visto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri.
Já em Minas Gerais, foi encontrado o Uberabatitan, um dos maiores já identificados no país.
Segundo especialistas, esses fósseis são peças-chave para entender os ecossistemas do passado.
Os dinossauros triássicos do Rio Grande do Sul, por exemplo, viviam em uma paisagem de rios e lagos temporários, marcada por longas secas e chuvas intensas.
O Ubirajara, por sua vez, habitava as margens de um vasto lago de água salgada que cobria o Nordeste.
“Era um ambiente de águas salobras, ricas em vegetação, onde também viviam pterossauros e outros répteis”, descreveu o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli.
Nesses casos, as rochas sedimentares funcionam como um arquivo natural desses ambientes.
Restos de dinossauros podem ser registrados em rios, lagos ou praias. Em São Paulo, há pegadas em rochas que indicam a presença desses animais em regiões desérticas.
Apesar da importância dessas descobertas, os cientistas estimam que apenas 0,1% do potencial já tenha sido explorado.
A limitação pode ser associada à escassez de profissionais qualificados, tempo e recursos financeiros para realizar as expedições.
“Muitos dinossauros ainda serão descobertos nos próximos 100 anos”, afirmou Anelli.
Para além da ciência, os fósseis são fundamentais para divulgar e preservar a história natural. No Brasil, eles são considerados patrimônio da União e podem ser apreciados em museus de diversas cidades.