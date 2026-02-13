Nada de desperdício: dicas para economizar energia durante o verão

O verão começou em 21 de dezembro. Com o calor, a conta de luz costuma aumentar. Medidas simples no dia a dia podem ajudar a economizar. Veja só!Por Flipar
Redobre a atenção: É muito comum ir da sala pra cozinha, da cozinha pro banheiro, do banheiro para sala…e deixar a luz acesa do cômodo em que você estava. No final do mês, esse dinheiro faz falta. Cuidado.
Tire aparelhos da tomada. Não está vendo TV? Desligue, claro, mas tire da tomada, principalmente quando for sair de casa. O mesmo vale para microondas, computador, ventilador de mesa, entre outros.
Evite deixar a porta da geladeira aberta, principalmente quando você só faz isso para “pensar” ou para atacar uma guloseima mesmo sem fome. Nesse caso, você economiza energia e não ganha uns quilinhos.
Banhos são um capítulo à parte. Em primeiro lugar, questione-se: está tomando muitos banhos por dia? Um é o suficiente, no máximo dois.
Ainda sobre banhos, não demore. Não vá para o banheiro chorar, ouvir música ou afins. Economize tempo e, claro, economize água. E não se esqueça: desligue o chuveiro enquanto passa shampoo, sabonete ou creme.
Quer tomar muitos banhos e demorar? Bem, você também pode tomar banho frios. Economiza bastante. Aliás, chuveiros elétricos gastam mais energia entre 18h e 21h. Portanto, trocar o horário pode ser uma alternativa.
Compartilhe o ar/ventilador/aquecedor. Se você não mora sozinho e tiver oportunidade, faça. Melhor um ar ligado num quarto esfriando duas, três pessoas do que três aparelhos ligados. Pense nisso.
Muita gente gosta de ligar o ar um pouco antes de ir dormir e só desligá-lo quando desperta. Que tal repensar? Se você acorda às 6h, bote o despertador para às 5h, desligue o ar e volte a dormir. Acredite: vai seguir fresquinho e você vai economizar bastante.
Ainda sobre ar-condicionado, uma dica preciosa: mantenha o filtro bem limpo. Caso contrário, o temporizador vai gastar mais energia e o seu bolso não vai curtir nada.
Sempre é bom lembrar: ligou o ar-condicionado? Feche as janelas e as portas, se não ele vai ter trabalho dobrado e nem vai esfriar o ambiente.
Cuidado ao lavar roupa. Primeiro, algumas peças podem ser limpas na mão, no tanque ou no chuveiro. Pode ser mais desconfortável, mas vai economizar bastante. Ainda quer lavar na máquina? Sem problemas, mas espere ela ter muita roupa para não lavar mais de uma vez. E cuidado com o sabão para não ter que enxaguar novamente.
Prefira lâmpadas de led. Elas gastam menos energia e fazem o mesmo trabalho das “tradicionais”. O problema é que elas são mais caras, mas você só as compra uma vez, enquanto paga a conta de luz todo mês. Se pesquisar direitinho, pode achar uma que valha a pena.
Além de lâmpadas, você pode optar por eletrodomésticos que gastem menos energia. Podem ser um pouco mais caros, é verdade, mas no final o barato pode sair caro. Esses aparelhos vêm com um selo específico do Inmetro. Na dúvida, fale com o vendedor.
Voltando às geladeiras, outro ponto importante: cuidado com as borrachinhas de vedação. Se elas não estiverem boas, o frio pode vazar e aí é trabalho dobrado.
Pouca gente sabe, mas às vezes colocar um fogão ao lado da geladeira pode ser ruim e um acaba interferindo na temperatura extrema do outro.
Quando for viajar, principalmente por muito tempo, desligue a chave geral da energia. Assim, seus gastos serão zero ou quase zero durante o período.
Carregou o notebook? Carregou o celular? Tire da tomada. Não faz mal nenhum.
Muitas vezes, usamos benjamins. Cuidado. Eles podem até te ajudar, mas podem gerar aquecimento e ocasionar perdas elétricas.
Pode parecer bobagem, mas roupas claras, assim como móveis claros, ajudam a clarear o ambiente.