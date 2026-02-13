Galeria

Arqueólogos descobrem ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda

Uma fascinante descoberta arqueológica despertou o interesse de especialistas na Holanda, Enquanto faziam a renovação de um prédio histórico, eles encontraram um piso peculiar, datado do século 15, que incorpora ossos de animais em sua composição.

Por Flipar
Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.

Reprodução/YouTube

Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.

Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.

Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca

wikimedia commons Ben Bender

Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como “extraordinária”. “É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história”, disse Nancy.

Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.

Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Uma das hipóteses sugere que a estrutura pode ter sido erguida sobre os restos de um edifício anterior, algo bastante comum naquela época.

wikimedia commons Rene Cortin

Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso.

Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar

Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso.

Gábor Bejó por Pixabay

“O piso de ladrilhos mostra desgaste significativo devido ao uso extensivo. A inclusÃ£o de ossos pode ter sido uma soluÃ§Ã£o econÃŽmica, ou eles podem ter servido a um propÃ³sito relacionado ao comÃ©rcio ou atividade conduzida aqui”, afirmou a arqueÃ³loga lÃ­der.

reproduÃ§Ã£o/instagram

De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15.

wikimedia commons Dutchgamer(Yusuf Babayusuf)

A um jornal local, a vereadora de patrimônio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que “este é um achado incrivelmente fascinante”. “Ele demonstra que ainda há muito a ser descoberto sobre a história da nossa cidade”, concluiu ela.

wikimedia commons Rene Cortin

Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.

reprodução/youtube

Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Alkmaar tem uma atmosfera tranquila e é rica em história. É famosa por seu tradicional mercado de queijos.

wikimedia commons René Cortin

A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a “Guerra dos Oitenta Anos”, quando se tornou um símbolo de resistência contra os espanhóis.

reprodução/youtube

Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência.

wikimedia commons Txllxt TxllxT

Esse evento histórico é comemorado anualmente com o festival “Ontzet van Alkmaar”.

wikimedia commons Rene Cortin

O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade.

reprodução/youtube

Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda.

reprodução/youtube

O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes.

reprodução/youtube

A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão.

reprodução/youtube

Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda.

Reprodução/YouTube

Veja Mais