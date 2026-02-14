Galeria

14 de Fevereiro é Dia dos Namorados em muitos países: conheça variações da celebração pelo mundo

Em muitos países, o Dia dos Namorados é 14 de fevereiro, conhecido como Valentin’s Day. A data remete à história de São Valentim.

Por Flipar
Imagem de Anastasia Lavrinovich por Pixabay

Reza a lenda que ele foi um bispo romano, decapitado no ano 270 por contrariar a ordem do Imperador Claudio II (foto) que havia proibido os casamentos em seu reino, para formar um exército grande e poderoso (sem vínculos familiares).

Museum of Fine Arts, Boston wikimedia commons

Valentim passou a celebrar os casamentos às escondidas, valorizando o amor entre as pessoas. Ele foi descoberto, preso e condenado à morte.

Cicero Moraes wikimedia commons

Enquanto esteve preso, ele recebeu cartas de pessoas gratas. E acabou se relacionando com a filha do carcereiro, que era cega e, milagrosamente, voltou a enxergar. Ele foi declarado santo no ano 496.

Domínio público

A Igreja Católica encontrou inconsistências históricas, descobrindo que houve dois homens chamados Valentim e que o tal “milagre” seria de outro, não do bispo. Diante disso, “São” Valentim deixou de ser celebrado em 1969. Mas a data do seu martírio (14 de fevereiro) foi mantida popularmente como Dia dos Namorados.

Imagem de Vanesa por Pixabay

E as celebrações variam de acordo com costumes de cada país. Nos Estados Unidos, é comum que parentes e amigos também troquem presentes nessa época. Não apenas as pessoas envolvidas romanticamente. O dia serve como demonstração de afeto de maneira geral.

dia dos namorados valentine's day

Na Alemanha, o porco é um dos principais símbolos de sorte no Dia dos Namorados. E é comum que eles sejam retratados nos presentes. Uma das tradições é o biscoito de gengibre ‘Lebkuchen Haus’, em forma de coração, decorado com glacé.

Pixabay

Na Espanha, as datas de celebração do amor variam conforme a região. Na cidade de Valencia, por exemplo, o Dia dos Namorados é 9 de outubro, com festa de São Dionísio. Pela tradição, as pessoas presenteiam com marzipã, um doce árabe, envolto em lenço. E este lenço deve ser guardado para sempre.

Pixabay

Na Romênia, o Dia dos Namorados é 24 de fevereiro, pois, além de celebrarem o amor, os romenos comemoram a chegada da primavera.

Imagem de congerdesign por Pixabay

No País de Gales, o Dia dos Namorados é 25 de janeiro, em celebração de São Dwynwen. Em vez de rosas ou bombons, por exemplo, o presente mais romântico é a chamada “colher do amor”. Uma colher bem trabalhada, que traz o significado do afeto pelo parceiro e que serve como objeto decorativo para a casa.

Vladimir Alexiev - wikimedia commons

Na China o Dia dos Namorados é celebrado no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar. Em 2026, o Festival Qixi, quando é feita a comemoração, será no dia 19 de agosto. Desde 2006, o Qixi Festival é patrimônio cultural imaterial da China.

Pixabay

O festival remete à Mitologia chinesa sobre o romance da tecelã Zhinü com o vaqueiro Niulang. Uma lenda que remonta a 2.600 anos atrás. À noite, as pessoas costumam procurar no céu pelas estrelas Vega – a mais brilhante da constelação de Lira, que representa Zh?n? – e Altair, a estrela mais brilhante da constelação de Áquila, que representa Niú láng.

Shizhao domínio público

Os chineses também absorveram o costume ocidental dos presentes e costumam dar flores, chocolates ou joias aos amados, além de um jantar romântico, por exemplo.

Imagem de Van3ssa Desiré Dazzy por Pixabay

Curiosamente, as rosas vermelhas são muito procuradas, em diversos países, com o sentido de um presente romântico. É que a rosa é a flor associada à Deusa do Amor, Vênus, na Mitologia. E o vermelho é a cor que simboliza o amor e a paixão.

Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

Na Coreia do Sul, o dia 14 de fevereiro não é o único para celebrar o amor. Os sul-coreanos adotaram o dia 14 de todos os meses. Cada um com um simbolismo diferente. Por exemplo, 14 de maio é dia das rosas; 14 de junho é dia dos beijos. E o amor é celebrado o ano inteiro.

Imagem Freepik

Em Gana, o dia 14 de fevereiro é celebrado com foco no chocolate. Foi a maneira encontrada pelo governo de atrair turistas, já que o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Assim, 14/2 é chamado, na verdade, de Dia do Chocolate. Promovem-se shows e jantares temáticos.

pixabay

No Brasil, o Dia dos Namorados é 12 de junho. A ideia foi do publicitário João Agripino Dória (pai do empresário e político João Dória Jr). Ele foi contratado para impulsionar as vendas no mês de junho na loja Exposição Clipper, em São Paulo, em

Imagem de Van3ssa Desiré Dazzy por Pixabay

Então, inspirado em datas como Dia das Mães e Dia dos Pais, Dória lançou o Dia dos Namorados com o slogan “Não é só com beijos que se prova o amor”. Ou seja, é também com presentes!

Pixabay

12 de junho foi a data escolhida por ser véspera do Dia de Santo Antônio, que tem fama popular de ser “casamenteiro”.

Mensagensdepazbr pixabay

Veja Mais